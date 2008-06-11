» » Рейтинг ATP: Надаль сохранил лидерство, регресс Долгополова и Стаховского
Раздел: Спорт  
0

Рейтинг ATP: Надаль сохранил лидерство, регресс Долгополова и Стаховского

Рейтинг ATP: Надаль сохранил лидерство, регресс Долгополова и СтаховскогоАссоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию мирового рейтинга.

Рафаэль Надаль за счет 11-й победы на Ролан Гаррос удержался на первой строке, опережая Роджера Федерера всего на 100 очков. У испанца отличные шансы надолго задержаться на вершине, поскольку на траве Надаль в прошлом сезоне набрал считаное количество очков на фоне успехов своего ближайшего преследователя.

Хуан Мартин дель Потро благодаря выходу в полуфинал грунтового Шлема вернулся в топ-4, потеснив Марина Чилича и Григора Димитрова. Доминик Тим, несмотря на дебютный финал, сумел прогрессировать лишь на седьмую строку.

Александр Долгополов из-за травмы не смог стартовать на Открытом чемпионате Франции, что не могло не отразиться на его рейтинговом положении. Опустился на несколько строк и Сергей Стаховский, который в статусе «лаки лузера» в Париже добрался до второго круга.

Читайте также: Рейтинг АТР: уверенное лидерство Надаля, прогресс Долгополова

Рейтинг ATP. 11 июня 2018 года:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070

62 (55). Александр Долгополов (Украина) – 905
133 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 424
276 (279). Илья Марченко (Украина) – 196
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рейтинг АТР, Надаль, Долгополов

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:30 » Автор: Иван Мартынов
     158
     0

Похожие новости по теме

Рейтинг АТР: уверенное лидерство Надаля, прогресс Долгополова Рейтинг АТР: уверенное лидерство Надаля, прогресс Долгополова

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию своего рейтинга.

Рейтинг АТР: Надаль спустя три года вновь стал первой ракеткой мира Рейтинг АТР: Надаль спустя три года вновь стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию мирового рейтинга.

Рейтинг АТР: Надаль стал вторым, Джокович вылетел из топ-3 Рейтинг АТР: Надаль стал вторым, Джокович вылетел из топ-3

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию своего рейтинга.

Рейтинг АТР: регресс Долгополова и Марченко Рейтинг АТР: регресс Долгополова и Марченко

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила новую версию своего рейтинга.

Рейтинг АТР: минимальный прогресс от Стаховского и Долгополова Рейтинг АТР: минимальный прогресс от Стаховского и Долгополова

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила новую версию своего рейтинга.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх