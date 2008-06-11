Раздел: Спорт
Рейтинг ATP: Надаль сохранил лидерство, регресс Долгополова и Стаховского
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию мирового рейтинга.
Рафаэль Надаль за счет 11-й победы на Ролан Гаррос удержался на первой строке, опережая Роджера Федерера всего на 100 очков. У испанца отличные шансы надолго задержаться на вершине, поскольку на траве Надаль в прошлом сезоне набрал считаное количество очков на фоне успехов своего ближайшего преследователя.
Хуан Мартин дель Потро благодаря выходу в полуфинал грунтового Шлема вернулся в топ-4, потеснив Марина Чилича и Григора Димитрова. Доминик Тим, несмотря на дебютный финал, сумел прогрессировать лишь на седьмую строку.
Александр Долгополов из-за травмы не смог стартовать на Открытом чемпионате Франции, что не могло не отразиться на его рейтинговом положении. Опустился на несколько строк и Сергей Стаховский, который в статусе «лаки лузера» в Париже добрался до второго круга.
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Рейтинг ATP. 11 июня 2018 года:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070
…
62 (55). Александр Долгополов (Украина) – 905
133 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 424
276 (279). Илья Марченко (Украина) – 196
Рафаэль Надаль за счет 11-й победы на Ролан Гаррос удержался на первой строке, опережая Роджера Федерера всего на 100 очков. У испанца отличные шансы надолго задержаться на вершине, поскольку на траве Надаль в прошлом сезоне набрал считаное количество очков на фоне успехов своего ближайшего преследователя.
Хуан Мартин дель Потро благодаря выходу в полуфинал грунтового Шлема вернулся в топ-4, потеснив Марина Чилича и Григора Димитрова. Доминик Тим, несмотря на дебютный финал, сумел прогрессировать лишь на седьмую строку.
Александр Долгополов из-за травмы не смог стартовать на Открытом чемпионате Франции, что не могло не отразиться на его рейтинговом положении. Опустился на несколько строк и Сергей Стаховский, который в статусе «лаки лузера» в Париже добрался до второго круга.
Читайте также: Рейтинг АТР: уверенное лидерство Надаля, прогресс Долгополова
Рейтинг ATP. 11 июня 2018 года:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070
…
62 (55). Александр Долгополов (Украина) – 905
133 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 424
276 (279). Илья Марченко (Украина) – 196
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