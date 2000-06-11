Усик вошел в топ-10 лучших боксеров мира

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Усик ворвался в десятку лучших боксеров современности за счет недавней победы Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) в бою с чемпионом WBO в полулегком весе Джеффом Хорном (18-1-1 12 КО). Австралиец потерпел первое поражение в карьере и уступил украинцу место в топ-10.Кроуфорд в статусе чемпиона мира в трех весовых категориях потеснил с первой позиции Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), отстраненного до сентября из-за допингового скандала.Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) располагается на четвертой позиции. По количеству набранных очков за один бой украинец по-прежнему далеко впереди своих главных конкурентов.1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1082 очка2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 9903. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 8614. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 8145. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 7536. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 7217. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 6808. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 6799. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 63910. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 57262. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 26669. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 245102. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 186