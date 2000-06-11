Раздел: Спорт
Усик вошел в топ-10 лучших боксеров мира
Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) поднялся на 10-ю строку в независимом компьютерном рейтинге портала «BoxRec».
Усик ворвался в десятку лучших боксеров современности за счет недавней победы Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) в бою с чемпионом WBO в полулегком весе Джеффом Хорном (18-1-1 12 КО). Австралиец потерпел первое поражение в карьере и уступил украинцу место в топ-10.
Кроуфорд в статусе чемпиона мира в трех весовых категориях потеснил с первой позиции Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), отстраненного до сентября из-за допингового скандала.
Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) располагается на четвертой позиции. По количеству набранных очков за один бой украинец по-прежнему далеко впереди своих главных конкурентов.
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Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1082 очка
2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 990
3. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 861
4. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 814
5. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 753
6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 721
7. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 680
8. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 679
9. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 639
10. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 572
…
62. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 266
69. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 245
102. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 186
Усик ворвался в десятку лучших боксеров современности за счет недавней победы Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) в бою с чемпионом WBO в полулегком весе Джеффом Хорном (18-1-1 12 КО). Австралиец потерпел первое поражение в карьере и уступил украинцу место в топ-10.
Кроуфорд в статусе чемпиона мира в трех весовых категориях потеснил с первой позиции Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), отстраненного до сентября из-за допингового скандала.
Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) располагается на четвертой позиции. По количеству набранных очков за один бой украинец по-прежнему далеко впереди своих главных конкурентов.
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Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1082 очка
2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 990
3. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 861
4. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 814
5. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 753
6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 721
7. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 680
8. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 679
9. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 639
10. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 572
…
62. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 266
69. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 245
102. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 186
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