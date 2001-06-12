Украинец Деревянченко узнал соперника по бою за титул IBF

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Международная боксерская федерация (IBF) официально санкционировала бой между Деревянченко и опытным американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО).Промоутерам двух боксеров предложено начать переговоры о титульном поединке. Если соглашение не будет достигнуто до 11 июля, то IBF объявит о промоутерских торгах.Ожидается, что организация боя Деревянченко-Джейкобс пройдет без осложнений, поскольку интересы боксеров представляет один менеджер – американец Кит Конноли.«Прежде всего я хочу, чтобы парни осознали – в IBF предложили им разыграть вакантный титул. Планирую в течение ближайших дней провести встречу с обоими бойцами. Хочу сделать так, чтобы условия были максимально комфортными как для одного, так и для другого», - цитирует Конноли «Vringe.com».Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.Сергей Деревянченко в случае победы в бою за вакантный титул IBF станет четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.