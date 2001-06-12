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Раздел: Спорт  
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Украинец Деревянченко узнал соперника по бою за титул IBF

Украинец Деревянченко узнал соперника по бою за титул IBFУкраинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в ближайшее время проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Международная боксерская федерация (IBF) официально санкционировала бой между Деревянченко и опытным американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО).

Промоутерам двух боксеров предложено начать переговоры о титульном поединке. Если соглашение не будет достигнуто до 11 июля, то IBF объявит о промоутерских торгах.

Ожидается, что организация боя Деревянченко-Джейкобс пройдет без осложнений, поскольку интересы боксеров представляет один менеджер – американец Кит Конноли.

«Прежде всего я хочу, чтобы парни осознали – в IBF предложили им разыграть вакантный титул. Планирую в течение ближайших дней провести встречу с обоими бойцами. Хочу сделать так, чтобы условия были максимально комфортными как для одного, так и для другого», - цитирует Конноли «Vringe.com».

Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.

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Сергей Деревянченко в случае победы в бою за вакантный титул IBF станет четвертым действующим украинским чемпионом мира по боксу после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
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 Теги: Деревянченко, бокс

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Сегодня, 14:12 » Автор: Иван Мартынов
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