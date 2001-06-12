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Раздел: Спорт  
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Тренер сборной Испании после чемпионата мира возглавит «Реал»

Тренер сборной Испании после чемпионата мира возглавит «Реал»Хулен Лопетеги назначен на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Реал» официально объявил о договоренности с Лопетеги. Специалист подписал с клубом контракт на три сезона.

К своим обязанностям 51-летний тренер приступит в середине июля после завершения чемпионата мира, куда Лопетеги отправился в качестве главного тренера сборной Испании.

В «Реале» Лопетеги приходит на смену Зинедину Зидану, который после трех подряд побед в Лиге Чемпионов неожиданно объявил об уходе из клуба.

Лопетеги блестяще зарекомендовал себя на посту главного тренера сборной Испании. Под руководством специалиста «Фурия Роха» в 19 матчах одержала 13 побед при 6 ничьях. На Мундиаль в Россию испанцу едут в статусе одного из главных фаворитов турнира.

Лопетеги ранее уже работал входил в систему «Реала». С 1988 по 1991 года вратарь провел в команде 1 матч, а в сезоне 2008-2009 тренировал дублирующий состав «Сливочных».

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На клубном уровне Хулен Лопетеги не завоевал ни одного трофея. В качестве тренера молодежных сборных Испаний новоиспеченный коуч «Реала» трижды становился чемпионом Европы.
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 Теги: чемпионат Испании, Реал, Лопетеги

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Сегодня, 18:39 » Автор: Иван Мартынов
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