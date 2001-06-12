Испания уволила главного тренера за день до старта чемпионата мира

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Накануне «Реал» неожиданно объявил о назначении Лопетеги на пост главного тренера. Клуб заранее сообщил о приходе Лопетеги, чтобы предотвратить недопонимание в сборной Испании. За досрочное расторжение контракта «Реал» выплатит Федерации футбола Испании 2 миллиона евро.Лопетеги всего три недели назад подписал с Федерацией футбола Испании новый контракт, рассчитанный до 2020 года. Информация об уходе тренера в «Реал» вызвала у руководства Федерации футбола Испании крайне негативную реакцию. На сегодняшней пресс-конференции президент федерации ЛуисРубиалес заявил об отставке Лопетеги.«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», - приводит слова Рубиалеса издание «Marca».На данный момент неизвестно, кто возглавит сборную Испании на предстоящем чемпионате мира. Уже через два дня «Фурия Роха» в первом туре группового этапа сыграет с Португалией.Основными претендентами на пост главного тренера национальной сборной испанская пресса называет спортивного директора федерации футбола Фернандо Йерро и наставника сборной U-21 Альберта Селадеса.