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Раздел: Спорт  
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Испания уволила главного тренера за день до старта чемпионата мира

Испания уволила главного тренера за день до старта чемпионата мираХулен Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

Накануне «Реал» неожиданно объявил о назначении Лопетеги на пост главного тренера. Клуб заранее сообщил о приходе Лопетеги, чтобы предотвратить недопонимание в сборной Испании. За досрочное расторжение контракта «Реал» выплатит Федерации футбола Испании 2 миллиона евро.

Лопетеги всего три недели назад подписал с Федерацией футбола Испании новый контракт, рассчитанный до 2020 года. Информация об уходе тренера в «Реал» вызвала у руководства Федерации футбола Испании крайне негативную реакцию. На сегодняшней пресс-конференции президент федерации Луис
Рубиалес заявил об отставке Лопетеги.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», - приводит слова Рубиалеса издание «Marca».

На данный момент неизвестно, кто возглавит сборную Испании на предстоящем чемпионате мира. Уже через два дня «Фурия Роха» в первом туре группового этапа сыграет с Португалией.

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Основными претендентами на пост главного тренера национальной сборной испанская пресса называет спортивного директора федерации футбола Фернандо Йерро и наставника сборной U-21 Альберта Селадеса.
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 Теги: Лопетеги, ЧМ-2018, Испания

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Сегодня, 13:35 » Автор: Иван Мартынов
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