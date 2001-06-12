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«Шахтер» ведет переговоры по бразильскому форварду

«Шахтер» ведет переговоры по бразильскому форвардуЧемпион Украины «Шахтер» планирует подписать нападающего «Палмейраса» Фернандо.

О переговорах «Шахтера» с «Палмейрасом» по 19-летнему таланту сообщает издание «Globo Esporte». Сделка оценивается в 5,5 миллионов евро.

Ожидается, что Фернандо в ближайшее время прилетит в Украину для прохождения медосмотра и согласования деталей личного контракта.

Завершению переговоров между «Шахтером» и «Палмейрасом» способствует агент Ник Аркури, при участии которого «Динамо» несколько дней назад завершило сделку по бразильскому полузащитнику Че Че.

Фернандо в 2018 году дебютировал в первой команде «Палмейраса». Потенциальный новичок «Шахтера» в двух матчах отыграл 57 минут и не смог отметиться результативными действиями.

Помимо Фернандо в «Шахтер» может перебраться еще один футболист «Палмейраса» - «горняки» также заинтересованы в подписании Рожера Гедеса, который в случае переезда в Украину получит шестикратное увеличение зарплаты.

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Активизация «Шахтера» на рынке нападающих связана с уходом Факундо Феррейры – лидер атак клуба на правах свободного агента на прошлой неделе подписал контракт с «Бенфикой».
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 Теги: Шахтер, трансфер, Бразилия

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Сегодня, 21:10 » Автор: Иван Мартынов
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