«Шахтер» ведет переговоры по бразильскому форварду

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О переговорах «Шахтера» с «Палмейрасом» по 19-летнему таланту сообщает издание «Globo Esporte». Сделка оценивается в 5,5 миллионов евро.Ожидается, что Фернандо в ближайшее время прилетит в Украину для прохождения медосмотра и согласования деталей личного контракта.Завершению переговоров между «Шахтером» и «Палмейрасом» способствует агент Ник Аркури, при участии которого «Динамо» несколько дней назад завершило сделку по бразильскому полузащитнику Че Че.Фернандо в 2018 году дебютировал в первой команде «Палмейраса». Потенциальный новичок «Шахтера» в двух матчах отыграл 57 минут и не смог отметиться результативными действиями.Помимо Фернандо в «Шахтер» может перебраться еще один футболист «Палмейраса» - «горняки» также заинтересованы в подписании Рожера Гедеса, который в случае переезда в Украину получит шестикратное увеличение зарплаты.Активизация «Шахтера» на рынке нападающих связана с уходом Факундо Феррейры – лидер атак клуба на правах свободного агента на прошлой неделе подписал контракт с «Бенфикой».