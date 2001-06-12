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Раздел: Спорт  
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«Манчестер Юнайтед» остается самым дорогим клубом мира

«Манчестер Юнайтед» остается самым дорогим клубом мираАвторитетное издание «Forbes» представило обновленный рейтинг самых дорогостоящих футбольных франшиз мира.

Второй год подряд на вершине рейтинга расположился «Манчестер Юнайтед» - «Красные дьяволы», несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов и проигранную борьбу за победу в Премьер-лиге, за год увеличили свою стоимость на 12%.

«Реал» за счет третьего подряд триумфа в Лиге Чемпионов вплотную подобрался к «Манчестер Юнайтед». Тройку замыкает «Барселона», которая после реконструкции домашнего стадиона имеет хорошие шансы побороться за лидерство.

В топ-10 сразу шесть клубов представляют английскую Премьер-лигу. Германия и Италия представлены по одной команде. Клубов из французской Лиги 1 в топ-10 нет.

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Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии «Forbes»:

1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 4,12 млрд долларов
2. Реал (Испания) – 4,08
3. Барселона (Испания) – 4,06
4. Бавария (Германия) – 3,06
5. Манчестер Сити (Англия) – 2,47
6. Арсенал (Англия) – 2,23
7. Челси (Англия) – 2,06
8. Ливерпуль (Англия) – 1,94
9. Ювентус (Италия) – 1,47
10. Тоттенхэм (Англия) – 1,23
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 Теги: Манчестер Юнайтед, Forbes, футбол

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Сегодня, 21:17 » Автор: Иван Мартынов
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