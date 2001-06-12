«Манчестер Юнайтед» остается самым дорогим клубом мира

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Второй год подряд на вершине рейтинга расположился «Манчестер Юнайтед» - «Красные дьяволы», несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов и проигранную борьбу за победу в Премьер-лиге, за год увеличили свою стоимость на 12%.«Реал» за счет третьего подряд триумфа в Лиге Чемпионов вплотную подобрался к «Манчестер Юнайтед». Тройку замыкает «Барселона», которая после реконструкции домашнего стадиона имеет хорошие шансы побороться за лидерство.В топ-10 сразу шесть клубов представляют английскую Премьер-лигу. Германия и Италия представлены по одной команде. Клубов из французской Лиги 1 в топ-10 нет.1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 4,12 млрд долларов2. Реал (Испания) – 4,083. Барселона (Испания) – 4,064. Бавария (Германия) – 3,065. Манчестер Сити (Англия) – 2,476. Арсенал (Англия) – 2,237. Челси (Англия) – 2,068. Ливерпуль (Англия) – 1,949. Ювентус (Италия) – 1,4710. Тоттенхэм (Англия) – 1,23