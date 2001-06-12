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«Манчестер Юнайтед» остается самым дорогим клубом мира
Авторитетное издание «Forbes» представило обновленный рейтинг самых дорогостоящих футбольных франшиз мира.
Второй год подряд на вершине рейтинга расположился «Манчестер Юнайтед» - «Красные дьяволы», несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов и проигранную борьбу за победу в Премьер-лиге, за год увеличили свою стоимость на 12%.
«Реал» за счет третьего подряд триумфа в Лиге Чемпионов вплотную подобрался к «Манчестер Юнайтед». Тройку замыкает «Барселона», которая после реконструкции домашнего стадиона имеет хорошие шансы побороться за лидерство.
В топ-10 сразу шесть клубов представляют английскую Премьер-лигу. Германия и Италия представлены по одной команде. Клубов из французской Лиги 1 в топ-10 нет.
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Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии «Forbes»:
1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 4,12 млрд долларов
2. Реал (Испания) – 4,08
3. Барселона (Испания) – 4,06
4. Бавария (Германия) – 3,06
5. Манчестер Сити (Англия) – 2,47
6. Арсенал (Англия) – 2,23
7. Челси (Англия) – 2,06
8. Ливерпуль (Англия) – 1,94
9. Ювентус (Италия) – 1,47
10. Тоттенхэм (Англия) – 1,23
Второй год подряд на вершине рейтинга расположился «Манчестер Юнайтед» - «Красные дьяволы», несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов и проигранную борьбу за победу в Премьер-лиге, за год увеличили свою стоимость на 12%.
«Реал» за счет третьего подряд триумфа в Лиге Чемпионов вплотную подобрался к «Манчестер Юнайтед». Тройку замыкает «Барселона», которая после реконструкции домашнего стадиона имеет хорошие шансы побороться за лидерство.
В топ-10 сразу шесть клубов представляют английскую Премьер-лигу. Германия и Италия представлены по одной команде. Клубов из французской Лиги 1 в топ-10 нет.
Читайте также: Француз Мартиаль – самый дорогой молодой футболист мира
Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии «Forbes»:
1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 4,12 млрд долларов
2. Реал (Испания) – 4,08
3. Барселона (Испания) – 4,06
4. Бавария (Германия) – 3,06
5. Манчестер Сити (Англия) – 2,47
6. Арсенал (Англия) – 2,23
7. Челси (Англия) – 2,06
8. Ливерпуль (Англия) – 1,94
9. Ювентус (Италия) – 1,47
10. Тоттенхэм (Англия) – 1,23
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