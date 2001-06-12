Усик опроверг информацию о срыве боя с Гассиевым

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Сегодня появилась информация, что Гассиев вместо боя с Усиком 21 июля в России отбоксирует с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО). Украинец опроверг этот слух и подтвердил свою нацеленность на поединок с чемпионом из Осетии.«То, что бой с Муратом не состоится — ложь. Моя подготовка идет, команда в сборе. Это какая-то «пуля» в интернете, все брехня. Некоторые люди говорят, что я испугался, но это неправда. Я не из пугливых. Мы готовимся. Вся проблема в том, что, наверное, среди организаторов WBSS кто-то не можетдоговориться о месте боя. Естественно, начинают искать виновных в лице меня и моей компании, говоря, что мы отказываемся куда-то ехать.Моя задача тренироваться, выходить в ринг и показывать качественный бокс. Я вам скажу, мне абсолютно без разницы, где, с кем и когда боксировать. Мне нужны пояса Гассиева. Этот бой нужен и мне, и Мурату. Я готов ехать в любую точку земного шара и боксировать», - сказал Усик во время трансляции на своей странице в Instagram.Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев должен стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграть Кубок Мохаммеда Али и получить 10 миллионов долларов призовых.