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Раздел: Спорт  
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«Шахтер» проявляет интерес к экс-форварду «Динамо»

«Шахтер» проявляет интерес к экс-форварду «Динамо»Бывший нападающий киевского «Динамо» Дьюмерси Мбокани попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

Мбокани по завершении минувшего сезона получил статус свободного агента. Конголезский форвард может остаться в Украине и перебраться в лагерь «Шахтера».

По информации ресурса «Foot.cd», конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за опытного нападающего составляют «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт», где Мбокани выступал до перехода в «Динамо».

За Мбокани «Динамо» в 2013 году заплатило около 11 миллионов евро. В составе «бело-синих» форвард сборной Конго провел 77 матчей и забил 31 мяч.

Мбокани может стать не единственным экс-футболистом «Динамо», перешедшим в стан принципиального соперника. С появлением в «Шахтере» связывают и бразильского форварда Жуниора Мораеса, также получившего статус свободного агента.

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Ранее «Шахтер» выкупил у «Манчестер Сити» права на нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде, который должен заменить аргентинца Факундо Феррейру, отбывшего в «Бенфику».
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 Теги: Шахтер, Динамо, Мбокани

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Сегодня, 23:14 » Автор: Иван Мартынов
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