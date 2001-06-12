«Шахтер» проявляет интерес к экс-форварду «Динамо»

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Мбокани по завершении минувшего сезона получил статус свободного агента. Конголезский форвард может остаться в Украине и перебраться в лагерь «Шахтера».По информации ресурса «Foot.cd», конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за опытного нападающего составляют «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт», где Мбокани выступал до перехода в «Динамо».За Мбокани «Динамо» в 2013 году заплатило около 11 миллионов евро. В составе «бело-синих» форвард сборной Конго провел 77 матчей и забил 31 мяч.Мбокани может стать не единственным экс-футболистом «Динамо», перешедшим в стан принципиального соперника. С появлением в «Шахтере» связывают и бразильского форварда Жуниора Мораеса, также получившего статус свободного агента.Ранее «Шахтер» выкупил у «Манчестер Сити» права на нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде, который должен заменить аргентинца Факундо Феррейру, отбывшего в «Бенфику».