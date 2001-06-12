» » В России стартует чемпионат мира по футболу
Раздел: Спорт  
0

В России стартует чемпионат мира по футболу

В России стартует чемпионат мира по футболуС 14 июня по 15 июля 11 городов России примут главное футбольное событие четырехлетия.

Старт мировому первенству будет дан в 18:00 по киевскому времени на московских «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Участие в российском Мундиале примут 32 сборных из пяти материков планеты. Наибольшее представительство традиционно у Европы, делегировавшей на турнир 14 команд.

Состав участников группового этапа ЧМ-2018:

Группа A: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.
Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко.
Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия.
Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.
Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Фавориты:

К фаворитам чемпионата мира причисляют сборные Бразилии, Германии и Франции. До недавнего времени в этот список входила и Испания, однако скандальная отставка главного тренера Хулена Лопетеги серьезно ударила по шансам «Фурии Рохи».

Персоналии:

Чемпионат мира традиционно рассматривается в контексте борьбы за «Золотой мяч». Перед стартом Мундиаля статус фаворита удерживает лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа с «Реалом» в Лиге Чемпионов и звание лучшего бомбардира турнир. Хорошие шансы свернуть Роналду с трона есть у Неймара, Антуана Гризманна и Лионеля Месси, но без выдающегося выступления в России конкурировать с португальцем они не смогут.

Украинский след:

Сборная Украины в отборочном цикле в последний момент пропустила сборные Исландии и Хорватии, а потому на чемпионате мира будут представлены только клубы Премьер-лиги. «Динамо» отправило на турнир хорватского защитника Йосипа Пиварича, а «Шахтер» представляют Тайсон и Фред, который с 1 июля официально станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Трансляция:

На территории Украины в прямом эфире все матчи ЧМ-2018 покажут телеканалы «Интер» и «НТН».

Читайте также: Украинские группы выступят в России на концерте к Чемпионату мира по футболу

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Россия, футбол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:48 » Автор: Иван Мартынов
     168
     0

Похожие новости по теме

«Интер» представил расписание трансляций чемпионата мира «Интер» представил расписание трансляций чемпионата мира

«Интер Медиа Груп» в полном объеме покажет чемпионат мира в России.

Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018

32 лучших сборных мира узнали своих первых соперников по финальной стадии Мундиаля в России.

Сегодня состоится жеребьевка чемпионата мира-2018 Сегодня состоится жеребьевка чемпионата мира-2018

В Москве пройдет церемония жребия финальной стадии чемпионата мира по футболу.

Представлен состав корзин для жеребьевки чемпионата мира Представлен состав корзин для жеребьевки чемпионата мира

После завершения отборочного цикла ФИФА распределила 32 участника финальной стадии чемпионата мира по четырем корзинам.

Марокко и Тунис вышли на чемпионат мира Марокко и Тунис вышли на чемпионат мира

Сборные Марокко и Туниса пополнили состав участников финальной стадии чемпионата мира 2018 года в России.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх