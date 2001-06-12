В России стартует чемпионат мира по футболу

Состав участников группового этапа ЧМ-2018:

Фавориты:

Персоналии:

Украинский след:

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Старт мировому первенству будет дан в 18:00 по киевскому времени на московских «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии.Участие в российском Мундиале примут 32 сборных из пяти материков планеты. Наибольшее представительство традиционно у Европы, делегировавшей на турнир 14 команд.Группа A: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко.Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия.Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.К фаворитам чемпионата мира причисляют сборные Бразилии, Германии и Франции. До недавнего времени в этот список входила и Испания, однако скандальная отставка главного тренера Хулена Лопетеги серьезно ударила по шансам «Фурии Рохи».Чемпионат мира традиционно рассматривается в контексте борьбы за «Золотой мяч». Перед стартом Мундиаля статус фаворита удерживает лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа с «Реалом» в Лиге Чемпионов и звание лучшего бомбардира турнир. Хорошие шансы свернуть Роналду с трона есть у Неймара, Антуана Гризманна и Лионеля Месси, но без выдающегося выступления в России конкурировать с португальцем они не смогут.Сборная Украины в отборочном цикле в последний момент пропустила сборные Исландии и Хорватии, а потому на чемпионате мира будут представлены только клубы Премьер-лиги. «Динамо» отправило на турнир хорватского защитника Йосипа Пиварича, а «Шахтер» представляют Тайсон и Фред, который с 1 июля официально станет игроком «Манчестер Юнайтед».На территории Украины в прямом эфире все матчи ЧМ-2018 покажут телеканалы «Интер» и «НТН».Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).