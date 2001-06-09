«Реал» заплатил за 17-летнего бразильца 50 миллионов евро

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Согласно информации «Fox Sports BR», сделка по Родриго обойдется «Реалу» в 50 миллионов евро. Из этой суммы 45 миллионов достанутся «Сантосу», а остальная часть полагается футболисту.Родриго подпишет с «Реалом» контракт до лета 2025 года. По контракту форвард ежегодно будет зарабатывать около 4 миллионов евро. В Испанию перспективный бразилец переедет летом следующего года.В «Сантосе» Родриго дебютировал в ноябре 2017 года. С тех пор самый дорогостоящий футболист в истории клуба отыграл 31 матч и забил 9 мячей. В составе сборной Бразилии U-17 на счету Родриго 3 гола в 4 матчах.«Реал» уже отмечался подобными трансферами – ранее «Сливочные» за 45 миллионов евро подписали форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора, который после чемпионата мира присоединится к своему новому клубу.