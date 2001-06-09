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ЧМ-2018: хет-трик Роналду, Португалия – Испания 3:3

ЧМ-2018: хет-трик Роналду, Португалия – Испания 3:3Три мяча Криштиану Роналду украсили центральный матч второго игрового дня чемпионата мира.

Роналду открыл счет уже на четвертой минуте, реализовав пенальти, который сам же и заработал. До перерыва Испания усилиями Диего Косты восстановила паритет. Могла «Красная Фурия» и выйти вперед, но пушечный удар Иско пришелся в перекладину.

Когда испанцы полностью прибрали контроль за игрой к своим рукам, Португалия перед свистком на перерыв неожиданно вновь повела в счете. Роналду несильно пробил метров с 18-ти, а Де Хеа ухитрился пропустить мяч под рукой.

Во втором тайме Испания за счет пятиминутного отрезка полностью перевернула ход игры – Коста после скидки Бускетса сравнял счет, а Начо феноменальным дальним ударом вывел свою команду вперед.

Роналду очень не хотел уступать своим многочисленным одноклубникам по «Реалу», и португалец таки нашел способ, как сравнять счет. На 88-й минуте Криштиану изумительным ударом со штрафного поставил точку в матче.

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Португалия — Испания 3:3
Голы: Роналду, 4 (с пенальти), 44, 88 — Коста, 24, 55, Начо, 58

Португалия: Патрисиу — Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо, Моутиньо — Б. Силва (Куарежма, 69), Б. Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гедеш (Андре Силва, 80) — Роналду

Испания: Де Хеа — Начо, Пике, Рамос, Альба — Коке, Бускетс, Иньеста (Тиаго, 70) — Иско, Коста (Аспас, 77), Д. Силва (Васкес, 86)

Предупреждения: Б. Фернандеш — Бускетс

Турнирная таблица: Иран – 3, Португалия, Испания – 1, Марокко – 0.
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 Теги: ЧМ-2018, Роналду, Португалия

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Сегодня, 23:04 » Автор: Иван Мартынов
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