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ЧМ-2018. Герой дня – Криштиану Роналду

ЧМ-2018. Герой дня – Криштиану Роналду Hronika.info называет лучшего игрока второго дня чемпионата мира в России.

Судьба каждого из трех матчей сегодняшнего игрового дня решилась на последних секундах – Уругвай и Иран драматично вырвали победы над Египтом и Марокко соответственно, а гениальный Криштиану Роналду спас Португалию от поражения в игре с испанцами.

С первых секунд Мундиаля в России Роналду принялся переписывать историю футбола. Реализовав пенальти на четвертой минуте, португалец стал лишь четвертым футболистом после Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе, забивавшим на четырех чемпионатах мира подряд. Попутно португалец стал первым, кому удавалось забивать на восьми подряд крупных международных турнирах (чемпионаты Европы и мира)

На этом Роналду не остановился и добавил в собственную книгу рекордов еще несколько глав. Криштиану стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира, а также довел свой бомбардирский счет в матчах за сборную Португалии до 84 поединков, что позволило ему повторить европейский рекорд, который прежде единолично принадлежал легенде сборной Венгрии Ференцу Пушкашу.

Для Криштиану Роналду чемпионат мира только начинается, но если португалец продолжит в том же духе, то споры об обладателе «Золотого мяча» можно будет даже не начинать.

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В субботу на ЧМ-2018 четыре матча: Франция – Австралия, Аргентина – Исландия, Перу – Дания и Хорватия – Нигерия.
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 Теги: ЧМ-2018, Роналду, футбол

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Сегодня, 23:28 » Автор: Иван Мартынов
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