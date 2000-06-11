» » ЧМ-2018: Франция с трудом обыграла Австралию
Раздел: Спорт  
0

ЧМ-2018: Франция с трудом обыграла Австралию

ЧМ-2018: Франция с трудом обыграла АвстралиюФранцузы только во втором тайме дожали Австралию в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Звездная команда Дидье Дешама активно начала матч, однако ближе к середине первого тайма Австралии удалось успокоить игру. Французы увязли в организованной обороне «Соккеруз» и смирились с нулевой ничьей в первом тайме.

После перерыва главным действующим лицом стал арбитр Андрес Кунья. Уругваец внес свое имя в историю футбола, став первым судьей, назначившим пенальти на чемпионате мира при помощи системы VAR. Гризманн уверенно реализовал 11-метровым, который сам же и заработал.

Спустя три минуты Кунья еще раз безошибочно разобрался в спорном моменте. Умтити в своей штрафной сыграл рукой, а Йединак легко развел мяч и Льориса по разным углам.

Кульминационный момент матча произошел на 81-й минуте – Погба эффектным ударом рикошетом от перекладины вывел «Трехцветны» вперед и стал первым французом со времен Мишеля Платини, забившим на двух чемпионатах мира подряд.

В концовке матча Австралия организовала финальный штурм, но уйти от поражения команде Берта Ван Марвейка не удалось.

Читайте также: ЧМ-2018. День Роналду и трагедия Марокко. Видео

Франция — Австралия 2:1
Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 — Йединак, 62 (с пенальти)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба — Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70)

Австралия: Райан — Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич — Йединак, Муй, Рогич (Ирвин, 72) — Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84)

Предупреждения: Толиссо — Леки, Рисдон, Бехич

Турнирная таблица: Франция – 3 (1 матч), Перу – 0 (0), Дания – 0 (0), Австралия – 0 (1).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Франция, Австралия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:04 » Автор: Иван Мартынов
     76
     0

Похожие новости по теме

Гризманн и Погба вошли в состав Франции на ЧМ-2018 Гризманн и Погба вошли в состав Франции на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представил окончательный состав команды на чемпионат мира в России.

Кубок конфедераций-2017: Камерун упустил победу над Австралией Кубок конфедераций-2017: Камерун упустил победу над Австралией

Матч аутсайдеров группы B на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге завершился результативной ничьей.

Кубок конфедераций-2017: Германия бьет австралийцев Кубок конфедераций-2017: Германия бьет австралийцев

Действующие чемпионы мира немцы стартовали на турнире с результативной победы над Австралией.

Франция убирает Германию и выходит в финал домашнего Евро-2016 Франция убирает Германию и выходит в финал домашнего Евро-2016

Дубль великолепного Антуана Гризманна отправил команду Дидье Дешама в финал чемпионата Европы.

Евро-2016: Франция цинично завершает исландскую сказку Евро-2016: Франция цинично завершает исландскую сказку

Хозяева чемпионата Европы легко разгромили главную сенсацию турнира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх