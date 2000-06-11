ЧМ-2018: Франция с трудом обыграла Австралию

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Звездная команда Дидье Дешама активно начала матч, однако ближе к середине первого тайма Австралии удалось успокоить игру. Французы увязли в организованной обороне «Соккеруз» и смирились с нулевой ничьей в первом тайме.После перерыва главным действующим лицом стал арбитр Андрес Кунья. Уругваец внес свое имя в историю футбола, став первым судьей, назначившим пенальти на чемпионате мира при помощи системы VAR. Гризманн уверенно реализовал 11-метровым, который сам же и заработал.Спустя три минуты Кунья еще раз безошибочно разобрался в спорном моменте. Умтити в своей штрафной сыграл рукой, а Йединак легко развел мяч и Льориса по разным углам.Кульминационный момент матча произошел на 81-й минуте – Погба эффектным ударом рикошетом от перекладины вывел «Трехцветны» вперед и стал первым французом со времен Мишеля Платини, забившим на двух чемпионатах мира подряд.В концовке матча Австралия организовала финальный штурм, но уйти от поражения команде Берта Ван Марвейка не удалось.— Австралия 2:1Голы: Гризманн, 58 (с пенальти), Погба, 81 — Йединак, 62 (с пенальти): Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба — Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70): Райан — Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич — Йединак, Муй, Рогич (Ирвин, 72) — Леки, Наббут (Юрич, 64), Крузе (Арзани, 84)Предупреждения: Толиссо — Леки, Рисдон, Бехич: Франция – 3 (1 матч), Перу – 0 (0), Дания – 0 (0), Австралия – 0 (1).