ЧМ-2018: Аргентина не смогла обыграть Исландию

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Матч Аргентина-Исландия проходил при тотальном игровом преимуществе латиноамериканцев. За 90 минут Месси и компания нанесли 27 ударов и подали 10 угловых, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить боевых островитян.На 19-й минуте форвард «Манчестер Сити» Агуэро ударом в ближнюю девятку открыл счет, однако нападающему «Аугсбурга» Альфреду Финнбогасону хватило четыре минуты, чтобы сравнять счет.На 64-й минуте Месси вошел в историю Мундиаля в России, как первый футболист, не сумевший реализовать пенальти. Лидер аргентинцев пробил бесхитростно и позволил вратарю исландцев Ханнесу Халдорсону сорвать аплодисменты трибун.В концовке матча Аргентина бросила все силы на штурм ворот Исландии, но вскрыть дисциплинированную защиту соперника подопечные Хорхе Сампаоли так и не смогли.Во втором матче группы D в 22:00 по киевскому времени сыграют Хорватия и Нигерия.Аргентина — Исландия 1:1Голы: Агуэро, 19 — Финнбогасон, 23.: Кабальеро — Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико — Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75) — Месси, Агуэро.: Халльдоурссон — Севарссон, Арнасон (Скуласон, 76), Р. Сигурдссон, Магнуссон — Гудмундссон (Гисласон, 64), Гуннарссон, Хальфредссон, Бьярнасон — Г. Сигурдссон — Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).На 64-ой минуте Лео Месси не реализовал пенальти (вратарь).: Аргентина – 1 (1 матч), Исландия – 1 (1), Нигерия – 0 (0), Хорвати – 0 (0).