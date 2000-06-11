Федерер обойдет Надаля и станет первой ракеткой мира

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Федереру для возвращения лидерства в мировом рейтинге в Штутгарте нужно было дойти до финала. Швейцарский ветеран не без проблем справился с этой задачей, одержав волевые победы над Мишей Зверевым (3:6, 6:4, 6:2) и Ником Киргиосом (6:7, 6:2, 7:6), а также обыграв Гвидо Пелью (6:4, 6:4).В новой версии рейтинга АТР Федерер будет как минимум на 50 очков опережать Рафаэля Надаля. Если же швейцарец в финале Штутгарта обыграет Милоша Раонича, то его преимущество над ближайшим преследователем будет составлять 150 пунктов.Уже на следующей неделе Федереру придется защищать статус первой ракетки мира – 36-летний теннисист сыграет в Галле (Швейцария), где в прошлом году на пути к титулу не проиграл ни одного сета.Роджер Федерер станет самой возрастной первой ракеткой в истории мужского тенниса. Швейцарец побьет свой же рекорд, установленный в этом году после победы на турнире в Роттердаме.