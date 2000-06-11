» » Федерер обойдет Надаля и станет первой ракеткой мира
Раздел: Спорт  
0

Федерер обойдет Надаля и станет первой ракеткой мира

Федерер обойдет Надаля и станет первой ракеткой мираШвейцарский теннисист Роджер Федерер за счет успешного выступления на травяном турнире в Штутгарте с понедельника вернется на первую строку в рейтинге АТР.

Федереру для возвращения лидерства в мировом рейтинге в Штутгарте нужно было дойти до финала. Швейцарский ветеран не без проблем справился с этой задачей, одержав волевые победы над Мишей Зверевым (3:6, 6:4, 6:2) и Ником Киргиосом (6:7, 6:2, 7:6), а также обыграв Гвидо Пелью (6:4, 6:4).

В новой версии рейтинга АТР Федерер будет как минимум на 50 очков опережать Рафаэля Надаля. Если же швейцарец в финале Штутгарта обыграет Милоша Раонича, то его преимущество над ближайшим преследователем будет составлять 150 пунктов.

Уже на следующей неделе Федереру придется защищать статус первой ракетки мира – 36-летний теннисист сыграет в Галле (Швейцария), где в прошлом году на пути к титулу не проиграл ни одного сета.

Читайте также: Федерер спустя шесть лет станет первой ракеткой мира

Роджер Федерер станет самой возрастной первой ракеткой в истории мужского тенниса. Швейцарец побьет свой же рекорд, установленный в этом году после победы на турнире в Роттердаме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Федерер, Надаль, Рейтинг АТР

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:26 » Автор: Иван Мартынов
     114
     0

Похожие новости по теме

Федерер с понедельника вновь станет первой ракеткой мира Федерер с понедельника вновь станет первой ракеткой мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заменит Рафаэля Надаля на первой строке рейтинга АТР.

Федерер потерял статус первой ракетки мира и объявил о пропуске грунтового сезона Федерер потерял статус первой ракетки мира и объявил о пропуске грунтового сезона

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел неудачу на Мастерсе в Майами и решил пересмотреть свои планы на ближайший отрезок сезона.

Федерер спустя шесть лет станет первой ракеткой мира Федерер спустя шесть лет станет первой ракеткой мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после длительной паузы вернется на вершину рейтинга ATP.

Федерер впервые с 2006 года выиграл Мастерс в Майами Федерер впервые с 2006 года выиграл Мастерс в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале крупного турнира серии АТР-1000 снова огорчил Рафаэля Надаля.

Швейцарский теннисист Федерер установил новый рекорд Швейцарский теннисист Федерер установил новый рекорд

Самый титулованный теннисист современности Роджер Федерер стал автором нового рекорда.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх