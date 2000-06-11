Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D
Хорваты всухую разобрались с Нигерией и сделали большой шаг по направлению к плей-офф.
За 90 минут «Шашечные» нанесли лишь три удара в створ ворот, что не помешало подопечным Златко Далича забить два мяча и впервые с 1998 года выиграть стартовый матч на Мундиале.
Счет в матче хорваты открыли на 32-й минуте после автогола защитника «Лас-Пальмаса» Огенекаро Этебо. Ко второму взятию ворот привело пенальти – звездный хавбек «Реала» Лука Модрич уверенно реализовал судейский приговор за нарушение правил на форварде «Ювентуса» Марио Манджукиче.
Нигерийцы активно атаковали через фланги, но для опытной обороны Хорватии многочисленные навесы и прострелы стали легкой добычей.
21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а Нигерия в тот же день встретится с Исландией.
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Хорватия — Нигерия 2:0
Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти)
Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич — Манджукич (Пьяца, 85).
Нигерия: Узохо — Абдуллахи, Балогун, Троост-Эконг, Идову — Ндиди, Этебо — Мозес, Микель (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62) — Игало (Ихеаначо, 73).
Предупреждение: Ракитич, Брозович — Троост-Эконг.
Турнирная таблица: Хорватия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1, Нигерия – 0.
За 90 минут «Шашечные» нанесли лишь три удара в створ ворот, что не помешало подопечным Златко Далича забить два мяча и впервые с 1998 года выиграть стартовый матч на Мундиале.
Счет в матче хорваты открыли на 32-й минуте после автогола защитника «Лас-Пальмаса» Огенекаро Этебо. Ко второму взятию ворот привело пенальти – звездный хавбек «Реала» Лука Модрич уверенно реализовал судейский приговор за нарушение правил на форварде «Ювентуса» Марио Манджукиче.
Нигерийцы активно атаковали через фланги, но для опытной обороны Хорватии многочисленные навесы и прострелы стали легкой добычей.
21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а Нигерия в тот же день встретится с Исландией.
Читайте также: ЧМ-2018: Дания минимально обыграла Перу
Хорватия — Нигерия 2:0
Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти)
Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич — Манджукич (Пьяца, 85).
Нигерия: Узохо — Абдуллахи, Балогун, Троост-Эконг, Идову — Ндиди, Этебо — Мозес, Микель (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62) — Игало (Ихеаначо, 73).
Предупреждение: Ракитич, Брозович — Троост-Эконг.
Турнирная таблица: Хорватия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1, Нигерия – 0.
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