ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

За 90 минут «Шашечные» нанесли лишь три удара в створ ворот, что не помешало подопечным Златко Далича забить два мяча и впервые с 1998 года выиграть стартовый матч на Мундиале.Счет в матче хорваты открыли на 32-й минуте после автогола защитника «Лас-Пальмаса» Огенекаро Этебо. Ко второму взятию ворот привело пенальти – звездный хавбек «Реала» Лука Модрич уверенно реализовал судейский приговор за нарушение правил на форварде «Ювентуса» Марио Манджукиче.Нигерийцы активно атаковали через фланги, но для опытной обороны Хорватии многочисленные навесы и прострелы стали легкой добычей.21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а Нигерия в тот же день встретится с Исландией.— Нигерия 2:0Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти): Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич — Манджукич (Пьяца, 85).: Узохо — Абдуллахи, Балогун, Троост-Эконг, Идову — Ндиди, Этебо — Мозес, Микель (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62) — Игало (Ихеаначо, 73).Предупреждение: Ракитич, Брозович — Троост-Эконг.Хорватия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1, Нигерия – 0.