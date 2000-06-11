» » ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D
Раздел: Спорт  
0

ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D

ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу DХорваты всухую разобрались с Нигерией и сделали большой шаг по направлению к плей-офф.

За 90 минут «Шашечные» нанесли лишь три удара в створ ворот, что не помешало подопечным Златко Далича забить два мяча и впервые с 1998 года выиграть стартовый матч на Мундиале.

Счет в матче хорваты открыли на 32-й минуте после автогола защитника «Лас-Пальмаса» Огенекаро Этебо. Ко второму взятию ворот привело пенальти – звездный хавбек «Реала» Лука Модрич уверенно реализовал судейский приговор за нарушение правил на форварде «Ювентуса» Марио Манджукиче.

Нигерийцы активно атаковали через фланги, но для опытной обороны Хорватии многочисленные навесы и прострелы стали легкой добычей.

21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а Нигерия в тот же день встретится с Исландией.

Читайте также: ЧМ-2018: Дания минимально обыграла Перу

Хорватия — Нигерия 2:0
Голы: Этебо (автогол), 32, Модрич, 72 (с пенальти)

Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич — Манджукич (Пьяца, 85).

Нигерия: Узохо — Абдуллахи, Балогун, Троост-Эконг, Идову — Ндиди, Этебо — Мозес, Микель (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62) — Игало (Ихеаначо, 73).

Предупреждение: Ракитич, Брозович — Троост-Эконг.

Турнирная таблица: Хорватия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1, Нигерия – 0.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Хорватия, Нигерия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:08 » Автор: Иван Мартынов
     108
     0

Похожие новости по теме

Нигерия огласила состав на ЧМ-2018 Нигерия огласила состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор представил окончательную заявку команды на чемпионат мира в России.

Хорватия и Швейцария квалифицировались на чемпионат мира Хорватия и Швейцария квалифицировались на чемпионат мира

Сборные Хорватии и Швейцарии пополнили состав участников финальной стадии чемпионата мира 2018 года в России.

Стыковые матчи: Хорватия разгромила греков, выездная победа Швейцарии Стыковые матчи: Хорватия разгромила греков, выездная победа Швейцарии

Сборная Хорватии и Швейцарии приблизились к финальной стадии чемпионата мира 2018 года в России.

Евро-2016: Чехия ушла от поражения в матче с хорватами Евро-2016: Чехия ушла от поражения в матче с хорватами

Сборная Чехии была в шаге от вылета с чемпионата Европы, но камбэк в матче с Хорватией оставил команду Павела Врбы в игре.

Евро-2016: Хорватия справилась с турками Евро-2016: Хорватия справилась с турками

Сборная Хорватии благодаря единственному голу Луки Модрича отомстила туркам за поражение в четвертьфинале Евро-2008.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх