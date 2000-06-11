Украинец Далакян в Киеве проведет первую защиту титула. Анонс боя

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Первый с 2009 года чемпионский бой по боксу в Украине пройдет на вертолетной площадке в киевском КВЦ «Парковый». Промоутерская компания «Union Boxing Promotion» хорошо подготовилась к историческому событию, пригласив в Украину легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера, без участия которого не проходит ни один значимый поединок в мире профессионального бокса.Первая защита титула для Далакяна обещает стать серьезным тестом на прочность. Соперник украинца провел на профи-ринге 53 боя, пусть и большинство его соперников по уровню не дотягивают до среднего класса. Тайен прекрасно понимает, что это его первый и, вероятно, последний шанс стать чемпионом мира, так что легкой прогулки у Далакяна точно не будет.Далакян может пойти самым простым путем и спокойно переиграть Тайена по судейским запискам. Преимущество в антропометрии и скорости позволяет Артему диктовать условия в ринге. Если же украинец решит порадовать публику нокаутом, то зрелищной рубки не избежать. В таком случае Далакяну важно не забывать о дисциплине и помнить, что Тайен 35 раз нокаутировал своих соперников.В прямом эфире вечер бокса в Киеве покажет телеканал «XSPORT». Начало трансляции – в 18:00 по местному времени.