Раздел: Спорт
Украинец Далакян в Киеве проведет первую защиту титула. Анонс боя
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (16-0, 11 КО) сегодня в Киеве будет защищать свой титул в бою с тайцем Сиричаем Тайеном (50-3, 35 КО).
Первый с 2009 года чемпионский бой по боксу в Украине пройдет на вертолетной площадке в киевском КВЦ «Парковый». Промоутерская компания «Union Boxing Promotion» хорошо подготовилась к историческому событию, пригласив в Украину легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера, без участия которого не проходит ни один значимый поединок в мире профессионального бокса.
Первая защита титула для Далакяна обещает стать серьезным тестом на прочность. Соперник украинца провел на профи-ринге 53 боя, пусть и большинство его соперников по уровню не дотягивают до среднего класса. Тайен прекрасно понимает, что это его первый и, вероятно, последний шанс стать чемпионом мира, так что легкой прогулки у Далакяна точно не будет.
Далакян может пойти самым простым путем и спокойно переиграть Тайена по судейским запискам. Преимущество в антропометрии и скорости позволяет Артему диктовать условия в ринге. Если же украинец решит порадовать публику нокаутом, то зрелищной рубки не избежать. В таком случае Далакяну важно не забывать о дисциплине и помнить, что Тайен 35 раз нокаутировал своих соперников.
Церемония взвешивания и дуэль взглядов:
Читайте также: Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксу
В прямом эфире вечер бокса в Киеве покажет телеканал «XSPORT». Начало трансляции – в 18:00 по местному времени.
Первый с 2009 года чемпионский бой по боксу в Украине пройдет на вертолетной площадке в киевском КВЦ «Парковый». Промоутерская компания «Union Boxing Promotion» хорошо подготовилась к историческому событию, пригласив в Украину легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера, без участия которого не проходит ни один значимый поединок в мире профессионального бокса.
Первая защита титула для Далакяна обещает стать серьезным тестом на прочность. Соперник украинца провел на профи-ринге 53 боя, пусть и большинство его соперников по уровню не дотягивают до среднего класса. Тайен прекрасно понимает, что это его первый и, вероятно, последний шанс стать чемпионом мира, так что легкой прогулки у Далакяна точно не будет.
Далакян может пойти самым простым путем и спокойно переиграть Тайена по судейским запискам. Преимущество в антропометрии и скорости позволяет Артему диктовать условия в ринге. Если же украинец решит порадовать публику нокаутом, то зрелищной рубки не избежать. В таком случае Далакяну важно не забывать о дисциплине и помнить, что Тайен 35 раз нокаутировал своих соперников.
Церемония взвешивания и дуэль взглядов:
Читайте также: Украина впервые с 2009 года примет чемпионский бой по боксу
В прямом эфире вечер бокса в Киеве покажет телеканал «XSPORT». Начало трансляции – в 18:00 по местному времени.
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