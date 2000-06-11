Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Мексика сенсационно остановила Германию
Действующие чемпионы мира немцы на Мундиале в России стартовали с поражения.
У Германии с первых секунд возникли проблемы с противодействием быстрым контратакам мексиканцев. Несколько раз «Ацтеки» простили команду Йоахима Лева, но на 35-й минуте у них все получилось – форвард «ПСВ» Ирвинг Лосано ворвался в штрафную площадку, убрал защитника и мощным ударом в ближний угол распечатал ворота Мануэля Нойера.
«Бундестим» до свистка на перерыв мог сравнивать счет, однако выстрел Тони Крооса со штрафного в блестящем прыжке парировал Гильермо Очоа.
Весь второй тайм немцы провели в атаках – за 45 минут чемпионы мира нанесли 18 ударов по воротам, но так и не смогли хотя бы сравнять счет. Мексика регулярно огрызалась в контратаках, но развить свое преимущество также не сумела.
Германия впервые с 1982 года проиграла стартовый матч на чемпионате мира и усложнила задачу по выходу в плей-офф. Мексика с третьей попытки огорчила действующего чемпиона мира.
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Германия – Мексика 0:1
Гол: Лосано, 35
Германия: Нойер - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 79) – Хедира (Ройс, 60), Кроос - Мюллер, Озил, Дракслер – Вернер (Брандт, 86)
Мексика: Очоа - Сальседо, Айала, Морено, Гальярдо - Эррера, Гуардадо (Маркес, 74) - Лайюн, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66) – Эрнандес
Предупреждения: Хуммельс, 84, Мюллер, 83 – Морено, 40, Эррера, 90
Турнирная таблица: Мексика – 3 (1 матч), Швеция – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Германия – 0 (1).
У Германии с первых секунд возникли проблемы с противодействием быстрым контратакам мексиканцев. Несколько раз «Ацтеки» простили команду Йоахима Лева, но на 35-й минуте у них все получилось – форвард «ПСВ» Ирвинг Лосано ворвался в штрафную площадку, убрал защитника и мощным ударом в ближний угол распечатал ворота Мануэля Нойера.
«Бундестим» до свистка на перерыв мог сравнивать счет, однако выстрел Тони Крооса со штрафного в блестящем прыжке парировал Гильермо Очоа.
Весь второй тайм немцы провели в атаках – за 45 минут чемпионы мира нанесли 18 ударов по воротам, но так и не смогли хотя бы сравнять счет. Мексика регулярно огрызалась в контратаках, но развить свое преимущество также не сумела.
Германия впервые с 1982 года проиграла стартовый матч на чемпионате мира и усложнила задачу по выходу в плей-офф. Мексика с третьей попытки огорчила действующего чемпиона мира.
Читайте также: ЧМ-2018: Сербия минимально справилась с Коста-Рикой
Германия – Мексика 0:1
Гол: Лосано, 35
Германия: Нойер - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 79) – Хедира (Ройс, 60), Кроос - Мюллер, Озил, Дракслер – Вернер (Брандт, 86)
Мексика: Очоа - Сальседо, Айала, Морено, Гальярдо - Эррера, Гуардадо (Маркес, 74) - Лайюн, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66) – Эрнандес
Предупреждения: Хуммельс, 84, Мюллер, 83 – Морено, 40, Эррера, 90
Турнирная таблица: Мексика – 3 (1 матч), Швеция – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Германия – 0 (1).
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