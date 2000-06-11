Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Швейцария сдержала бразильскую атаку
Вслед за Германией еще один фаворит чемпионата мира не смог выиграть свой первый матч на турнире.
Первый тайм прошел под контролем бразильцев – подопечные Тите благодаря безупречному дальнему удару Коутиньо уже на 20-й минуте повели в счете, а у своих ворот ни разу не допустили опасной ситуации.
После перерыва Швейцария неожиданно сравняла счет – форвард «Хоффенхайма» Стивен Цубер, предварительно рукой оттолкнув опекуна, с нескольких метров замкнул фланговую подачу.
Бразилия перевела игру на чужую половину поля, однако с реализацией своих моментов в этот вечер у пентакампеонов не сложилось. Нельзя не отметить и надежную игру Яна Зоммера – вратарь швейцарцев в концовке матча спас команду после ударов Фирмино и Неймара, а потенциально голевой выстрел Миранды оказался неточным.
Для сборной Бразилии чемпионат мира продолжится 22 июня матчем против Коста-Рики. Швейцария в тот же день сыграет с лидером группы E Сербией.
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Бразилия — Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 20 — Цубер, 50.
Бразилия: Беккер — Данило, Миранда, Т. Силва, Марсело — Паулиньо (Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60) — Виллиан, Коутиньо, Неймар — Жезус (Фирмино, 79).
Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер (Ланг, 86), Шер, Аканжи, Родригес — Берами (Закария, 71), Джака — Шакири, Дземаили, Цубер — Сеферович (Эмболо, 80).
Предупреждение: Каземиро — Лихтштайнер, Шер, Берами
Турнирная таблица: Сербия – 3, Швейцария – 1, Бразилия – 1, Коста-Рика – 0.
Первый тайм прошел под контролем бразильцев – подопечные Тите благодаря безупречному дальнему удару Коутиньо уже на 20-й минуте повели в счете, а у своих ворот ни разу не допустили опасной ситуации.
После перерыва Швейцария неожиданно сравняла счет – форвард «Хоффенхайма» Стивен Цубер, предварительно рукой оттолкнув опекуна, с нескольких метров замкнул фланговую подачу.
Бразилия перевела игру на чужую половину поля, однако с реализацией своих моментов в этот вечер у пентакампеонов не сложилось. Нельзя не отметить и надежную игру Яна Зоммера – вратарь швейцарцев в концовке матча спас команду после ударов Фирмино и Неймара, а потенциально голевой выстрел Миранды оказался неточным.
Для сборной Бразилии чемпионат мира продолжится 22 июня матчем против Коста-Рики. Швейцария в тот же день сыграет с лидером группы E Сербией.
Читайте также: ЧМ-2018: Мексика сенсационно остановила Германию
Бразилия — Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 20 — Цубер, 50.
Бразилия: Беккер — Данило, Миранда, Т. Силва, Марсело — Паулиньо (Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60) — Виллиан, Коутиньо, Неймар — Жезус (Фирмино, 79).
Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер (Ланг, 86), Шер, Аканжи, Родригес — Берами (Закария, 71), Джака — Шакири, Дземаили, Цубер — Сеферович (Эмболо, 80).
Предупреждение: Каземиро — Лихтштайнер, Шер, Берами
Турнирная таблица: Сербия – 3, Швейцария – 1, Бразилия – 1, Коста-Рика – 0.
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