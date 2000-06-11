ЧМ-2018: Германия и Бразилия разочаровывают фанатов. Видео

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Блистательный удар Александара Коларова со штрафного помог сборной Сербии обыграть Коста-Рику и впервые за 20 лет взять три очка в стартовом матче на чемпионате мира. Коларов стал уже третьим футболистом ЧМ-2018 после Александра Головина и Криштиану Роналду, забившим прямым ударом со штрафного.Коста-Рика —0:1Гол: Коларов, 57Действующий чемпион мира сборная Германии не справилась с контратаками Мексики и впервые с 1982 года проиграла стартовый матч Мундиаля. Попутно немцы продлили тенденцию неудач действующих чемпионов, которые с 1998 года не могут победно начать защиту титула.Германия –0:1Гол: Лосано, 35Бразилия, несмотря на заметное игровое преимущество, не смогла прервать удачную серию Швейцарии, которая в последний раз с поражения стартовала на чемпионате мира в 1966 году. Неймар заработал на себе 10 фолов, что стало вторым результатом в истории чемпионата мира после экс-форварда сборной Англии Алана Ширера, на котором в 1998 году футболисты сборной Туниса нарушили правила 11 раз.Бразилия — Швейцария 1:1Голы: Коутиньо, 20 — Цубер, 50