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ЧМ-2018: Германия и Бразилия разочаровывают фанатов. Видео
Все голы и опасные моменты четвертого дня чемпионата мира по футболу.
Блистательный удар Александара Коларова со штрафного помог сборной Сербии обыграть Коста-Рику и впервые за 20 лет взять три очка в стартовом матче на чемпионате мира. Коларов стал уже третьим футболистом ЧМ-2018 после Александра Головина и Криштиану Роналду, забившим прямым ударом со штрафного.
Коста-Рика — Сербия 0:1
Гол: Коларов, 57
Действующий чемпион мира сборная Германии не справилась с контратаками Мексики и впервые с 1982 года проиграла стартовый матч Мундиаля. Попутно немцы продлили тенденцию неудач действующих чемпионов, которые с 1998 года не могут победно начать защиту титула.
Германия – Мексика 0:1
Гол: Лосано, 35
Читайте также: ЧМ-2018: Швейцария сдержала бразильскую атаку
Бразилия, несмотря на заметное игровое преимущество, не смогла прервать удачную серию Швейцарии, которая в последний раз с поражения стартовала на чемпионате мира в 1966 году. Неймар заработал на себе 10 фолов, что стало вторым результатом в истории чемпионата мира после экс-форварда сборной Англии Алана Ширера, на котором в 1998 году футболисты сборной Туниса нарушили правила 11 раз.
Бразилия — Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 20 — Цубер, 50
Блистательный удар Александара Коларова со штрафного помог сборной Сербии обыграть Коста-Рику и впервые за 20 лет взять три очка в стартовом матче на чемпионате мира. Коларов стал уже третьим футболистом ЧМ-2018 после Александра Головина и Криштиану Роналду, забившим прямым ударом со штрафного.
Коста-Рика — Сербия 0:1
Гол: Коларов, 57
Действующий чемпион мира сборная Германии не справилась с контратаками Мексики и впервые с 1982 года проиграла стартовый матч Мундиаля. Попутно немцы продлили тенденцию неудач действующих чемпионов, которые с 1998 года не могут победно начать защиту титула.
Германия – Мексика 0:1
Гол: Лосано, 35
Читайте также: ЧМ-2018: Швейцария сдержала бразильскую атаку
Бразилия, несмотря на заметное игровое преимущество, не смогла прервать удачную серию Швейцарии, которая в последний раз с поражения стартовала на чемпионате мира в 1966 году. Неймар заработал на себе 10 фолов, что стало вторым результатом в истории чемпионата мира после экс-форварда сборной Англии Алана Ширера, на котором в 1998 году футболисты сборной Туниса нарушили правила 11 раз.
Бразилия — Швейцария 1:1
Голы: Коутиньо, 20 — Цубер, 50
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