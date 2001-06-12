Федерер возглавил рейтинг АТР, новое падение Долгополова

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Роджер Федерер за счет победы на травяном турнире в Штутгарте обошел Рафаэля Надаля и переписал свой же возрастной рекорд в статусе первой ракетки мира. Швейцарец проводит 310-ю неделю на вершине рейтинге, что также является лучшим показателем в истории мужского тенниса.Помимо рокировки Надаля и Федерера в топ-10 еще одно изменение – финалист Australian Open Марин Чилич покинул топ-5, уступив свое место действующему победителю Итогового турнира Григору Димитрову.Украинские топ-теннисисты синхронно регрессировали в обновленном рейтинге. Александр Долгополов еще не открыл травяной сезон, Сергей Стаховский на турнире в Сурбитоне дошел до четвертьфинала, а в Ноттингеме остановился во втором раунде.1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 89202 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 87703 (3). Александр Зверев (Германия) — 59654 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 50805 (6). Григор Димитров (Болгария) — 48706 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 48607 (7). Доминик Тим (Австрия) — 38358 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 36359 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 311010 (10). Джон Иснер (США) — 307064 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409287 (276). Илья Марченко (Украина) – 186