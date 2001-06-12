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Федерер возглавил рейтинг АТР, новое падение Долгополова

Федерер возглавил рейтинг АТР, новое падение ДолгополоваАссоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию мирового рейтинга.

Роджер Федерер за счет победы на травяном турнире в Штутгарте обошел Рафаэля Надаля и переписал свой же возрастной рекорд в статусе первой ракетки мира. Швейцарец проводит 310-ю неделю на вершине рейтинге, что также является лучшим показателем в истории мужского тенниса.

Помимо рокировки Надаля и Федерера в топ-10 еще одно изменение – финалист Australian Open Марин Чилич покинул топ-5, уступив свое место действующему победителю Итогового турнира Григору Димитрову.

Украинские топ-теннисисты синхронно регрессировали в обновленном рейтинге. Александр Долгополов еще не открыл травяной сезон, Сергей Стаховский на турнире в Сурбитоне дошел до четвертьфинала, а в Ноттингеме остановился во втором раунде.

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Рейтинг ATP. 18 июня 2018 года:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4870
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070

64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885
140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409
287 (276). Илья Марченко (Украина) – 186
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 Теги: Федерер, Долгополов, рейтинг АТР

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Сегодня, 10:10 » Автор: Иван Мартынов
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