Раздел: Спорт
Федерер возглавил рейтинг АТР, новое падение Долгополова
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию мирового рейтинга.
Роджер Федерер за счет победы на травяном турнире в Штутгарте обошел Рафаэля Надаля и переписал свой же возрастной рекорд в статусе первой ракетки мира. Швейцарец проводит 310-ю неделю на вершине рейтинге, что также является лучшим показателем в истории мужского тенниса.
Помимо рокировки Надаля и Федерера в топ-10 еще одно изменение – финалист Australian Open Марин Чилич покинул топ-5, уступив свое место действующему победителю Итогового турнира Григору Димитрову.
Украинские топ-теннисисты синхронно регрессировали в обновленном рейтинге. Александр Долгополов еще не открыл травяной сезон, Сергей Стаховский на турнире в Сурбитоне дошел до четвертьфинала, а в Ноттингеме остановился во втором раунде.
Читайте также: Рейтинг АТР: Федерер вернулся в топ-3, падение Долгополова
Рейтинг ATP. 18 июня 2018 года:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4870
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070
…
64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885
140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409
287 (276). Илья Марченко (Украина) – 186
Роджер Федерер за счет победы на травяном турнире в Штутгарте обошел Рафаэля Надаля и переписал свой же возрастной рекорд в статусе первой ракетки мира. Швейцарец проводит 310-ю неделю на вершине рейтинге, что также является лучшим показателем в истории мужского тенниса.
Помимо рокировки Надаля и Федерера в топ-10 еще одно изменение – финалист Australian Open Марин Чилич покинул топ-5, уступив свое место действующему победителю Итогового турнира Григору Димитрову.
Украинские топ-теннисисты синхронно регрессировали в обновленном рейтинге. Александр Долгополов еще не открыл травяной сезон, Сергей Стаховский на турнире в Сурбитоне дошел до четвертьфинала, а в Ноттингеме остановился во втором раунде.
Читайте также: Рейтинг АТР: Федерер вернулся в топ-3, падение Долгополова
Рейтинг ATP. 18 июня 2018 года:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4870
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070
…
64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885
140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409
287 (276). Илья Марченко (Украина) – 186
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