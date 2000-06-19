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ЧМ-2018: Кейн принес Англии победу над Тунисом

ЧМ-2018: Кейн принес Англии победу над ТунисомФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал главным героем матча между сборными Англии и Туниса.

Впервые Кейн отправил мяч в сетку уже на 11-й минуте, что стало самым быстрым взятием ворот стартовой недели чемпионата мира. Капитан англичан оказался первым на добивании после удара Стоунза и сэйва вратаря.

Англичане продолжили атаковать и несколько раз были близки к удвоению счета, но вместо этого ухитрились пропустить. Уокер в безобидной ситуации в штрафной завалил опекуна, а Сасси не без проблем реализовал пенальти.

Во втором тайме Англии долго не удавалось вскрыть хорошо подготовленную защиту Туниса. Когда казалось, что родоначальники футбола не избегут потери очков, на помощь команде вновь пришел Кейн – форвард «Тоттенхэма» в компенсированное время получил мяч на дальней штанге и головой отправил его в сетку. Англия впервые в истории забила победный гол в добавленное время и подтвердила свои претензии на выход в плей-офф.

23 июня Англия сыграет с Панамой, а Тунис за сохранение шансов на выход в 1/8 финала поспорит с мощной сборной Бельгии.

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Тунис — Англия 1:2
Голы: Сасси, 35 (с пенальти) — Кейн, 11, 90+1

Тунис: Хассен (Бен Мустафа, 15) — Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул — Ф. Бен Юссеф, Скири, Сасси, Бадри — Хазри (Халифа, 85) — Слити (Бен Амор, 74)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Хендерсон — Триппьер, Лингард (Дайер, 90+3), Алли (Лофтус-Чик, 80), Янг — Кейн, Стерлинг (Рашфорд, 68)

Предупреждение: Уокер

Турнирная таблица: Бельгия – 3, Англия – 3, Тунис – 0, Панама – 0.
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 Теги: ЧМ-2018, Англия, Тунис

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Сегодня, 00:03 » Автор: Иван Мартынов
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