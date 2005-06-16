ЧМ-2018: победный старт Бельгии и Англии. Видео

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Швеция благодаря единственному голу Андреаса Гранквиста с пенальти впервые с 1958 года выиграла стартовый матч на чемпионате мира. Скандинавы настигли Мексику, которая в минувшее воскресенье с аналогичным счетом сенсационно остановила Германию.– Южная Корея 1:0Гол: Гранквист, 65 (с пенальти)Великолепно укомплектованная сборная Бельгии только во втором тайме нашла путь к воротам Панамы. Главным героем матча стал Ромелу Лукаку – таранный форвард «Манчестер Юнайтед» оформил дубль и продлил свою голевую серию на крупных международных турнирах до четырех лет (ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018).– Панама 3:0Голы: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75Англию от неудачного старта на чемпионате мира спас Харри Кейн – капитан сборной забил два мяча, включая победный гол в компенсированное время. Кейн стал первым английским футболистом с 1990 года, забившим два мяча в матче финальной стадии Мундиаля.Тунис –1:2Голы: Сасси, 35 (с пенальти) – Кейн, 11, 90+1