ЧМ-2018: Япония в большинстве переиграла Колумбию

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Ключевой момент матча произошел уже на третьей минуте, когда защитник «Эспаньола» Карлос Санчес рукой заблокировал потенциально голевой удар японцев. Колумбиец получил красную карточку, а Кагава с пенальти уверенно открыл счет.Колумбия, несмотря на потерю игрока, бросилась вперед и смогла сравнять счет. На 39-й минуте хавбек «Ривер Плейта» Хуан Кинтеро остроумно со штрафного пустил мяч низом, к чему ни японская стенка, ни голкипера были не готовы.Весь второй тайм Япония провела на чужой половине поля. За настойчивость команда была вознаграждена на 73-й минуте, когда форвард «Кельна» Юя Осако замкнул подачу с углового.Япония стала первой азиатской сборной, обыгравшей команду из Южной Америки в рамках финальной стадии чемпионата мира. До этого представители Азии в 17 матчах потерпели 14 поражений при трех ничьих.Колумбия — Япония 1:2Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73.: Оспина — Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика — К. Санчес, Лерма — Куадрадо (Барриос, 31), Кинтеро (Хамес, 59), Искьердо (Бакка, 70) — Фалькао.: Кавасима — Сакаи, Седзи, Йосида, Нагатомо — Хасебе, Харагути — Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи — Осако (Оказаки, 85).Предупреждения: Барриос, Хамес.Удаление: К. Санчес, 3: Япония – 3 (1 матч), Польша – 0 (0), Сенегал – 0 (0), Колумбия – 0 (1).