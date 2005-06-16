Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Япония в большинстве переиграла Колумбию
Сборная Японии в стартовом матче на чемпионате мира преподнесла сюрприз, обыграв Колумбию.
Ключевой момент матча произошел уже на третьей минуте, когда защитник «Эспаньола» Карлос Санчес рукой заблокировал потенциально голевой удар японцев. Колумбиец получил красную карточку, а Кагава с пенальти уверенно открыл счет.
Колумбия, несмотря на потерю игрока, бросилась вперед и смогла сравнять счет. На 39-й минуте хавбек «Ривер Плейта» Хуан Кинтеро остроумно со штрафного пустил мяч низом, к чему ни японская стенка, ни голкипера были не готовы.
Весь второй тайм Япония провела на чужой половине поля. За настойчивость команда была вознаграждена на 73-й минуте, когда форвард «Кельна» Юя Осако замкнул подачу с углового.
Япония стала первой азиатской сборной, обыгравшей команду из Южной Америки в рамках финальной стадии чемпионата мира. До этого представители Азии в 17 матчах потерпели 14 поражений при трех ничьих.
Читайте также: Япония квалифицировалась на чемпионат мира-2018
Колумбия — Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73.
Колумбия: Оспина — Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика — К. Санчес, Лерма — Куадрадо (Барриос, 31), Кинтеро (Хамес, 59), Искьердо (Бакка, 70) — Фалькао.
Япония: Кавасима — Сакаи, Седзи, Йосида, Нагатомо — Хасебе, Харагути — Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи — Осако (Оказаки, 85).
Предупреждения: Барриос, Хамес.
Удаление: К. Санчес, 3
Турнирная таблица: Япония – 3 (1 матч), Польша – 0 (0), Сенегал – 0 (0), Колумбия – 0 (1).
Ключевой момент матча произошел уже на третьей минуте, когда защитник «Эспаньола» Карлос Санчес рукой заблокировал потенциально голевой удар японцев. Колумбиец получил красную карточку, а Кагава с пенальти уверенно открыл счет.
Колумбия, несмотря на потерю игрока, бросилась вперед и смогла сравнять счет. На 39-й минуте хавбек «Ривер Плейта» Хуан Кинтеро остроумно со штрафного пустил мяч низом, к чему ни японская стенка, ни голкипера были не готовы.
Весь второй тайм Япония провела на чужой половине поля. За настойчивость команда была вознаграждена на 73-й минуте, когда форвард «Кельна» Юя Осако замкнул подачу с углового.
Япония стала первой азиатской сборной, обыгравшей команду из Южной Америки в рамках финальной стадии чемпионата мира. До этого представители Азии в 17 матчах потерпели 14 поражений при трех ничьих.
Читайте также: Япония квалифицировалась на чемпионат мира-2018
Колумбия — Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73.
Колумбия: Оспина — Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика — К. Санчес, Лерма — Куадрадо (Барриос, 31), Кинтеро (Хамес, 59), Искьердо (Бакка, 70) — Фалькао.
Япония: Кавасима — Сакаи, Седзи, Йосида, Нагатомо — Хасебе, Харагути — Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи — Осако (Оказаки, 85).
Предупреждения: Барриос, Хамес.
Удаление: К. Санчес, 3
Турнирная таблица: Япония – 3 (1 матч), Польша – 0 (0), Сенегал – 0 (0), Колумбия – 0 (1).
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