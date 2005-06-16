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Роналду, Лукаку и Кейн возглавляют рейтинг лучших бомбардиров ЧМ-2018

Роналду, Лукаку и Кейн возглавляют рейтинг лучших бомбардиров ЧМ-2018Подводим статистические итоги группового этапа чемпионата мира по футболу.

Пять футболистов в первом туре забили больше одного мяча, а единоличное лидерство в гонке снайперов Мундиаля захватил Криштиану Роналду, три гола которого позволили сборной Португалии уйти от поражения в матче с испанцами (3:3).

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2018:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 3 гола
2. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 2
3. Харри Кейн (Англия) – 3
4. Диего Коста (Испания) – 2
5. Денис Черышев (Россия) – 2

Среди ассистентов только полузащитнику сборной России Александру Головину удалось отдать больше одной результативной передачи. Хавбек ЦСКА помог забить Юрию Газинскому и Артему Дзюбе, а его команда со счетом 5:0 разбила Саудовскую Аравию.

По созданным голевым шансам лидером тура неожиданно стал защитник сборной Англии Киран Трипьер, при участии которого англичане шесть раз угрожали воротам Туниса. По пять голевых возможностей своим партнерам создали Томас Мюллер (Германия), Максимилиано Меса (Аргентина), Джошуа Киммих (Германия) и Александр Головин (Россия).

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано в матче с Исландией (1:1) сделал 141 передачу. В пятерку самых активных футболистов первого тура также вошли Серхио Рамос (Испания, 118), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 102), Майа Йошида (Япония, 95) и Мехди Бенатья (Марокко, 94).

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Среди вратарей героем №1 безоговорочно стал страж ворот Мексики Гильермо Очоа, который в матче с Германией совершил 9 сэйвов, а его команда сенсационно обыграла действующих чемпионов мира (1:0). По 6 спасений на счету Каспера Шмайхеля (Дания) и Ханнес Тоур Халльдоурссон (Исландия), взявший пенальти от Лионеля Месси.
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 Теги: ЧМ-2018, Роналду, Лукаку

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Сегодня, 21:31 » Автор: Иван Мартынов
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