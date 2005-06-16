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Россия обыграла Египет и вышла в плей-офф домашнего ЧМ-2018

Россия обыграла Египет и вышла в плей-офф домашнего ЧМ-2018Команда Станислава Черчесова добыла вторую победу на чемпионате мира и первой пробилась в 1/8 финала.

Первый тайм прошел без опасных моментов – российские защитники сдержали Мохаммеда Салаха, а оборона Египта успешно противостояла постоянным заброса на мощного Артема Дзюбу.

Едва ли начался второй тайм, как счет был открыт – хавбек «Фараонов» Ахмед Фатхи вместо выноса из штрафной срезал мяч в сетку своих ворот.
Курьезный гол стал для Египта большим потрясением, от которого команда Эктора Купера так и не отошла. Россия усилиями Черышева и Дзюбы довела счет до разгромного, а единственный гол Салаха с пенальти уже ничего не менял.

Россия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, где хозяева Мундиаля сыграют с одной из команд из группы B (Испания, Португалия, Иран и Марокко).

Россия групповой этап чемпионата мира завершит матчем против Уругвая, Египет свои первые очки на турнире попробует набрать в поединке с Саудовской Аравией.

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Россия - Египет 3:1
Голы: Фатхи, 47 (в свои ворота), Черышев, 59, Дзюба, 62 — Салах, 73 (с пенальти)

Россия: Акинфеев — Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков (Кудряшов, 86) — Газинский, Зобнин — Самедов, Головин, Черышев (Кузяев, 74) — Дзюба (Смолов, 79)

Египет: Эль-Шенави — Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи — Эльнени (Варда, 64), Хамед — Салах, Эль Саид, Трезеге (Собхи, 68) — Мохсен (Кахраба, 82)

Предупреждения: Смолов — Трезеге

Турнирная таблица: Россия – 6 (2 матча), Уругвай – 3 (1), Саудовская Аравия – 0 (1), Египет – 0 (2).
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 Теги: ЧМ-2018, Россия, Египет

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Сегодня, 23:35 » Автор: Иван Мартынов
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