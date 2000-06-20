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ЧМ-2018. Победы России, Сенегала и Японии. Видео
Все голы и опасные моменты очередного дня чемпионата мира по футболу.
Пенальти и удаление защитника Колумбии Карлоса Санчеса помогли Японии неожиданно взять три очка в стартовом матче на чемпионате мира. Команда Акира Нисино оформила историческое достижение, став первой азиатской сборной, обыгравшей на чемпионате мира представителя Южной Америки.
Колумбия — Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73
Сенегал в матче с Польшей прервал череду неудач африканских сборных. «Львы» выиграли 50% стартовых матчей на чемпионатах мира (3 из 6), что удавалось лишь восьмерым сборным.
Польша — Сенегал 1:2
Голы: Крыховяк, 86 — Ционек (автогол), 37, Ньянг, 60
Читайте также: Сенегал – третий африканский участник чемпионата мира-2018
Россия в матче с Египтом отпраздновала двойную победу – хозяева Мундиаля во втором тайме забили три мяча и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Египет шансы на плей-офф может потерять уже завтра, если Уругвай ухитрится потерять очки в матче с Саудовской Аравией.
Россия - Египет 3:1
Голы: Фатхи, 47 (автогол), Черышев, 59, Дзюба, 62 — Салах, 73 (с пенальти)
Пенальти и удаление защитника Колумбии Карлоса Санчеса помогли Японии неожиданно взять три очка в стартовом матче на чемпионате мира. Команда Акира Нисино оформила историческое достижение, став первой азиатской сборной, обыгравшей на чемпионате мира представителя Южной Америки.
Колумбия — Япония 1:2
Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73
Сенегал в матче с Польшей прервал череду неудач африканских сборных. «Львы» выиграли 50% стартовых матчей на чемпионатах мира (3 из 6), что удавалось лишь восьмерым сборным.
Польша — Сенегал 1:2
Голы: Крыховяк, 86 — Ционек (автогол), 37, Ньянг, 60
Читайте также: Сенегал – третий африканский участник чемпионата мира-2018
Россия в матче с Египтом отпраздновала двойную победу – хозяева Мундиаля во втором тайме забили три мяча и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Египет шансы на плей-офф может потерять уже завтра, если Уругвай ухитрится потерять очки в матче с Саудовской Аравией.
Россия - Египет 3:1
Голы: Фатхи, 47 (автогол), Черышев, 59, Дзюба, 62 — Салах, 73 (с пенальти)
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