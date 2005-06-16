Раздел: Спорт
«Полтава» заявила о снятии с чемпионата Украины
«Полтава» из-за проблем с домашним стадионом не будет выступать в элите украинского футбола.
Руководство «Полтавы» отправило в Федерацию футбола Украины письмо о снятии команды с Премьер-лиги. Команда отказывается от участия в турнире из-за невозможности выступать на домашней арене «Локомотив».
«В связи с невозможностью выполнения комитета по стадионам и безопасности по устранению недостатков стадиона «Локомотив», «Полтава» сообщает о снятии команды со всеукраинских соревнований», - говорится в письме «Полтавы».
Премьер-лига аттестовала «Полтаву», однако не позволила клубу выступать на стадионе «Локомотив», поскольку он не соответствует регламенту соревнований. Предполагалось, что «Полтава» 3-4 месяца домашние матчи будет проводить на стадионе «Ворсклы» имени Бутовского.
«УПЛ не совсем понятна позиция «Полтавы» об отказе от участия в соревнованиях из-за неготовности стадиона «Локомотив». В связи с этим Премьер-Лига обратилась в клуб с просьбой уточнить свою позицию.
В случае отказа «Полтавы» от участия в соревнованиях, будем действовать в соответствии с уставом и в порядке, предусмотренным действующим регламентом соревнований», - прокомментировали в Премьер-лиге информацию о снятии «Полтавы» с соревнований.
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Если вопрос с «Полтавой» не решится положительно, то ее место в Премьер-лиге могут занять «Черноморец», «Звезда» или «Сталь», покинувшие элитный дивизион по спортивному принципу.
Руководство «Полтавы» отправило в Федерацию футбола Украины письмо о снятии команды с Премьер-лиги. Команда отказывается от участия в турнире из-за невозможности выступать на домашней арене «Локомотив».
«В связи с невозможностью выполнения комитета по стадионам и безопасности по устранению недостатков стадиона «Локомотив», «Полтава» сообщает о снятии команды со всеукраинских соревнований», - говорится в письме «Полтавы».
Премьер-лига аттестовала «Полтаву», однако не позволила клубу выступать на стадионе «Локомотив», поскольку он не соответствует регламенту соревнований. Предполагалось, что «Полтава» 3-4 месяца домашние матчи будет проводить на стадионе «Ворсклы» имени Бутовского.
«УПЛ не совсем понятна позиция «Полтавы» об отказе от участия в соревнованиях из-за неготовности стадиона «Локомотив». В связи с этим Премьер-Лига обратилась в клуб с просьбой уточнить свою позицию.
В случае отказа «Полтавы» от участия в соревнованиях, будем действовать в соответствии с уставом и в порядке, предусмотренным действующим регламентом соревнований», - прокомментировали в Премьер-лиге информацию о снятии «Полтавы» с соревнований.
Читайте также: «Арсенал-Киев» вышел в Премьер-лигу, «Полтава» и «Десна» сыграют в переходных матчах
Если вопрос с «Полтавой» не решится положительно, то ее место в Премьер-лиге могут занять «Черноморец», «Звезда» или «Сталь», покинувшие элитный дивизион по спортивному принципу.
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