» » «Полтава» заявила о снятии с чемпионата Украины
Раздел: Спорт  
0

«Полтава» заявила о снятии с чемпионата Украины

«Полтава» заявила о снятии с чемпионата Украины«Полтава» из-за проблем с домашним стадионом не будет выступать в элите украинского футбола.

Руководство «Полтавы» отправило в Федерацию футбола Украины письмо о снятии команды с Премьер-лиги. Команда отказывается от участия в турнире из-за невозможности выступать на домашней арене «Локомотив».

«В связи с невозможностью выполнения комитета по стадионам и безопасности по устранению недостатков стадиона «Локомотив», «Полтава» сообщает о снятии команды со всеукраинских соревнований», - говорится в письме «Полтавы».

Премьер-лига аттестовала «Полтаву», однако не позволила клубу выступать на стадионе «Локомотив», поскольку он не соответствует регламенту соревнований. Предполагалось, что «Полтава» 3-4 месяца домашние матчи будет проводить на стадионе «Ворсклы» имени Бутовского.

«УПЛ не совсем понятна позиция «Полтавы» об отказе от участия в соревнованиях из-за неготовности стадиона «Локомотив». В связи с этим Премьер-Лига обратилась в клуб с просьбой уточнить свою позицию.

В случае отказа «Полтавы» от участия в соревнованиях, будем действовать в соответствии с уставом и в порядке, предусмотренным действующим регламентом соревнований», - прокомментировали в Премьер-лиге информацию о снятии «Полтавы» с соревнований.

Читайте также: «Арсенал-Киев» вышел в Премьер-лигу, «Полтава» и «Десна» сыграют в переходных матчах

Если вопрос с «Полтавой» не решится положительно, то ее место в Премьер-лиге могут занять «Черноморец», «Звезда» или «Сталь», покинувшие элитный дивизион по спортивному принципу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Полтава, футбол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:15 » Автор: Иван Мартынов
     215
     0

Похожие новости по теме

«Десна» и «Полтава» через стыковые матчи пробились в Премьер-лигу «Десна» и «Полтава» через стыковые матчи пробились в Премьер-лигу

Определились два последних участника Премьер-лиги сезона 2018-2019.

«Арсенал-Киев» вышел в Премьер-лигу, «Полтава» и «Десна» сыграют в переходных матчах «Арсенал-Киев» вышел в Премьер-лигу, «Полтава» и «Десна» сыграют в переходных матчах

Столичный «Арсенал» выиграл Первую лигу и обеспечил себе путевку в элитный дивизион украинского футбола.

«Шахтер» и «Полтава» не сыграют в Кубке Украины «Шахтер» и «Полтава» не сыграют в Кубке Украины

Четвертьфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Полтавой» повторно не состоится.

Матч Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» под угрозой повторного срыва Матч Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» под угрозой повторного срыва

Завтра, 5 апреля, «Полтава» и «Шахтер» должны отыграть матч 1/4 финала Кубка Украины, но все идет к тому, что встреча повторно будет перенесена.

«Ворскла»: Полтава увидит матчи Лиги Европы «Ворскла»: Полтава увидит матчи Лиги Европы

На следующей неделе еврокубковый сезон пожалует в Полтаву.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх