ЧМ-2018: Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф

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К единственному голу уругвайцев привела грубая ошибка вратаря – Мохаммед Аль-Оваис ошибся на выходе и позволил Луису Суаресу отметиться победным голом в своем 100-м матче в футболке национальной сборной.Команда Оскара Табареса не стремилась развить свое преимущество и крайне пассивно действовала в атаке. Аравийцы только в концовке матча попыталась уйти от поражения, но мощная оборона Уругвая спокойно отбилась от худшей команды чемпионата мира.Уругвай впервые с 1954 года выиграл два стартовых матча на чемпионате мира, а Суарес стал первым уругвайским футболистом, забивавшим на трех разных Мундиалях.Групповой этап для сборной Уругвая завершится 25 июня матчем против России. Только в случае победы латиноамериканцы выйдут из группы с первого места.— Саудовская Аравия 1:0Голы: Суарес, 23: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, Весино (Торрейра, 59), Родригес (Лаксальт, 59) — Суарес, Кавани.: Аль-Уваис — Аль-Брейк, У. Хавсави, Аль-Булеахи, Аш-Шахрани — Аль-Джассим (Аль-Мугави, 43), Утаиф — Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Бахебри (Канно, 75) — Аль-Муваллад (Ас-Сахлави, 78)Россия – 6, Уругвай – 6, Египет – 0, Саудовская Аравия – 0.