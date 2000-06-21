Раздел: Спорт
ЧМ-2018: сложные победы Португалии и Испании. Видео
Все голы и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.
Уругвай за счет единственного гола Луиса Суареса впервые за 64 года выиграл два стартовых матча на чемпионате мира. Минимальная победа над Саудовской Аравией вывела команду Оскара Табареса в плей-офф, где уругвайцы встретятся с Португалией, Испанией или Ираном.
Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
Голы: Суарес, 23
Гол Криштиану Роналду в матче с Марокко обеспечил Португалии первую победу на турнире. Форвард «Реала» повторил достижение легендарного соотечественника Эйсебио, забив в финальной стадии чемпионата мира как минимум четыре мяча.
Португалия — Марокко 1:0
Гол: Роналду, 4
Читайте также: ЧМ-2018: Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф
Три очка в копилку сборной Испании положил курьезный гол нападающего «Атлетико» Диего Косты. «Красная Фурия» в матче с Ираном лишь эпизодически показывала футбол чемпионского класса. Только нехватка опыта и невезение помешали Ирану взять очки и сохранить лидерство в группе B.
Иран — Испания 0:1
Гол: Коста, 54
Уругвай за счет единственного гола Луиса Суареса впервые за 64 года выиграл два стартовых матча на чемпионате мира. Минимальная победа над Саудовской Аравией вывела команду Оскара Табареса в плей-офф, где уругвайцы встретятся с Португалией, Испанией или Ираном.
Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
Голы: Суарес, 23
Гол Криштиану Роналду в матче с Марокко обеспечил Португалии первую победу на турнире. Форвард «Реала» повторил достижение легендарного соотечественника Эйсебио, забив в финальной стадии чемпионата мира как минимум четыре мяча.
Португалия — Марокко 1:0
Гол: Роналду, 4
Читайте также: ЧМ-2018: Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф
Три очка в копилку сборной Испании положил курьезный гол нападающего «Атлетико» Диего Косты. «Красная Фурия» в матче с Ираном лишь эпизодически показывала футбол чемпионского класса. Только нехватка опыта и невезение помешали Ирану взять очки и сохранить лидерство в группе B.
Иран — Испания 0:1
Гол: Коста, 54
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