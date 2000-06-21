ЧМ-2018: сложные победы Португалии и Испании. Видео

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Уругвай за счет единственного гола Луиса Суареса впервые за 64 года выиграл два стартовых матча на чемпионате мира. Минимальная победа над Саудовской Аравией вывела команду Оскара Табареса в плей-офф, где уругвайцы встретятся с Португалией, Испанией или Ираном.— Саудовская Аравия 1:0Голы: Суарес, 23Гол Криштиану Роналду в матче с Марокко обеспечил Португалии первую победу на турнире. Форвард «Реала» повторил достижение легендарного соотечественника Эйсебио, забив в финальной стадии чемпионата мира как минимум четыре мяча.— Марокко 1:0Гол: Роналду, 4Три очка в копилку сборной Испании положил курьезный гол нападающего «Атлетико» Диего Косты. «Красная Фурия» в матче с Ираном лишь эпизодически показывала футбол чемпионского класса. Только нехватка опыта и невезение помешали Ирану взять очки и сохранить лидерство в группе B.Иран —0:1Гол: Коста, 54