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«Полтава» вместо дебюта в Премьер-лиге прекращает существование

«Полтава» вместо дебюта в Премьер-лиге прекращает существованиеРуководство «Полтавы» уведомило футболистов и сотрудников о роспуске клуба.

Накануне «Полтава» сообщила Федерации футбола Украины о снятии команды с чемпионата Украины из-за недопуска к соревнованиям стадиона «Локомотив».

Теперь же портал «Полтава 365» сообщил о роспуске одноименной команды. Завтра игрокам клуба будет предоставлен статус свободных агентов.

Изначально предполагалось, что «Полтава» первые домашние матчи сезона будет проводить на стадионе «Ворсклы», а затем вернется на реконструированный «Локомотив», который в настоящее время не соответствует регламенту Премьер-лиги.

В Премьер-лиге пошли навстречу «Полтаве» и составили расписание первого круга таким образом, чтобы «Полтава» и «Ворскла» имели возможность поочередно играть на стадионе имени Бутовского.

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В ближайшее время руководство Премьер-лиги назовет клуб, который заменит «Полтаву» в элитном дивизионе чемпионата Украины. Вероятно, им станет «Черноморец», «Сталь» или «Звезда».
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 Теги: чемпионат Украины, Полтава, футбол

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Сегодня, 18:42 » Автор: Иван Мартынов
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