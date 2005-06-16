«Полтава» вместо дебюта в Премьер-лиге прекращает существование

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Накануне «Полтава» сообщила Федерации футбола Украины о снятии команды с чемпионата Украины из-за недопуска к соревнованиям стадиона «Локомотив».Теперь же портал «Полтава 365» сообщил о роспуске одноименной команды. Завтра игрокам клуба будет предоставлен статус свободных агентов.Изначально предполагалось, что «Полтава» первые домашние матчи сезона будет проводить на стадионе «Ворсклы», а затем вернется на реконструированный «Локомотив», который в настоящее время не соответствует регламенту Премьер-лиги.В Премьер-лиге пошли навстречу «Полтаве» и составили расписание первого круга таким образом, чтобы «Полтава» и «Ворскла» имели возможность поочередно играть на стадионе имени Бутовского.В ближайшее время руководство Премьер-лиги назовет клуб, который заменит «Полтаву» в элитном дивизионе чемпионата Украины. Вероятно, им станет «Черноморец», «Сталь» или «Звезда».