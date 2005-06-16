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ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и квалифицировалась в плей-офф

ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и квалифицировалась в плей-офф Сборная Франции вслед за Уругваем и Россией пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Вторую победу на Мундиале и путевку в плей-офф французам принес гол Килиана Мбаппе – форвард «ПСЖ» на 34-й минуте добил мяч в сетку после удара Жиру. Мбаппе стал самым молодым французом, забивавшим в финальной стадии чемпионата мира.

Открыв счет, Франция по традиции турнира сосредоточилась на сохранении минимального преимущества. Перуанцы отчаянно пытались избежать поражения и досрочной потери шансов на плей-офф, но одного старания не хватило, чтобы испортить знаковый матч Уго Льориса, который стал первым
вратарем в истории сборной Франции, отыгравшим 100 матчей.

Особенным сегодняшний день стал и для Дидье Дешама – главный тренер «Трехцветных» в матче с Перу оформил 50-ю победу на этом посту.

Сборная Франции за выход из группы с первого места 26 июня поспорит с Данией. Для Перу заключительный матч с Австралией в турнирном плане уже ничего решать не будет.

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Франция - Перу 1:0
Гол: Мбаппе, 34

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди — Мбаппе (Дембеле, 75), Жиру, Гризманн (Фекир, 80)

Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Трауко — Акино, Йотун (Фарфан, 46) — Каррильо, Куэва (Руидиас, 82), Флорес — Герреро

Предупреждения: Матюиди, Погба — Герреро, Акино

Турнирная таблица: Франция – 6, Дания – 4, Австралия – 1, Перу – 0.
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 Теги: ЧМ-2018, Франция, Перу

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Сегодня, 20:06 » Автор: Иван Мартынов
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