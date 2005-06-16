ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и квалифицировалась в плей-офф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вторую победу на Мундиале и путевку в плей-офф французам принес гол Килиана Мбаппе – форвард «ПСЖ» на 34-й минуте добил мяч в сетку после удара Жиру. Мбаппе стал самым молодым французом, забивавшим в финальной стадии чемпионата мира.Открыв счет, Франция по традиции турнира сосредоточилась на сохранении минимального преимущества. Перуанцы отчаянно пытались избежать поражения и досрочной потери шансов на плей-офф, но одного старания не хватило, чтобы испортить знаковый матч Уго Льориса, который стал первымвратарем в истории сборной Франции, отыгравшим 100 матчей.Особенным сегодняшний день стал и для Дидье Дешама – главный тренер «Трехцветных» в матче с Перу оформил 50-ю победу на этом посту.Сборная Франции за выход из группы с первого места 26 июня поспорит с Данией. Для Перу заключительный матч с Австралией в турнирном плане уже ничего решать не будет.- Перу 1:0Гол: Мбаппе, 34Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди — Мбаппе (Дембеле, 75), Жиру, Гризманн (Фекир, 80)Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Трауко — Акино, Йотун (Фарфан, 46) — Каррильо, Куэва (Руидиас, 82), Флорес — ГеррероПредупреждения: Матюиди, Погба — Герреро, Акино: Франция – 6, Дания – 4, Австралия – 1, Перу – 0.