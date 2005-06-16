Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Сборная Хорватии неожиданно легко положила на лопатки грозных аргентинцев и пополнила список участников плей-офф чемпионата мира.
Ключевой момент матча произошел на 53-й минуте – голкипер Аргентины Вилли Кабальеро в безобидной ситуации подарил мяч Анте Ребичу, а тот сочным ударом с лета отправил сферу под перекладину.
Хорватия, связав по рукам и ногам Лионеля Месси, спокойно удерживала минимальное преимущество. В концовке матча у «Шашечных» появились шансы для контратак, чем они дважды воспользовались. На 80-й минуте Лука Модрич идеальным дальним ударом удвоил счет, а в концовке матча Иван Ракитич добил беспомощных аргентинцев.
Хорватия досрочно вышла в плей-офф и практически гарантировала себе первое место в группе. Аргентина впервые с 1974 года не смогла одержать хотя бы одну победу в двух стартовых матчах чемпионата мира. Теперь судьба Лионеля Месси и компании зависит от матча против Нигерии, причем не исключен вариант, что даже в случае победы Аргентина отправится домой.
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Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1
Аргентина: Кабальеро — Меркадо, Отаменди, Маскерано, Тальяфико — Акунья, Сальвио (Павон, 56) — Перес (Дибала, 68), Месси, Меса — Агуэро (Игуаин, 54).
Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Брозович, Ребич (Крамарич, 57), Перишич (Ковачич, 82) — Манджукич (Чорлука, 90+3).
Предупреждение: Меркадо, Акунья, Отаменди — Ребич, Манджукич, Врсалько
Турнирная таблица: Хорватия – 6 (2 матча), Исландия – 1 (1), Аргентина – 1 (2), Нигерия – 0 (1).
Ключевой момент матча произошел на 53-й минуте – голкипер Аргентины Вилли Кабальеро в безобидной ситуации подарил мяч Анте Ребичу, а тот сочным ударом с лета отправил сферу под перекладину.
Хорватия, связав по рукам и ногам Лионеля Месси, спокойно удерживала минимальное преимущество. В концовке матча у «Шашечных» появились шансы для контратак, чем они дважды воспользовались. На 80-й минуте Лука Модрич идеальным дальним ударом удвоил счет, а в концовке матча Иван Ракитич добил беспомощных аргентинцев.
Хорватия досрочно вышла в плей-офф и практически гарантировала себе первое место в группе. Аргентина впервые с 1974 года не смогла одержать хотя бы одну победу в двух стартовых матчах чемпионата мира. Теперь судьба Лионеля Месси и компании зависит от матча против Нигерии, причем не исключен вариант, что даже в случае победы Аргентина отправится домой.
Читайте также: ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и квалифицировалась в плей-офф
Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1
Аргентина: Кабальеро — Меркадо, Отаменди, Маскерано, Тальяфико — Акунья, Сальвио (Павон, 56) — Перес (Дибала, 68), Месси, Меса — Агуэро (Игуаин, 54).
Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Брозович, Ребич (Крамарич, 57), Перишич (Ковачич, 82) — Манджукич (Чорлука, 90+3).
Предупреждение: Меркадо, Акунья, Отаменди — Ребич, Манджукич, Врсалько
Турнирная таблица: Хорватия – 6 (2 матча), Исландия – 1 (1), Аргентина – 1 (2), Нигерия – 0 (1).
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