» » ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Раздел: Спорт  
0

ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф

ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-оффСборная Хорватии неожиданно легко положила на лопатки грозных аргентинцев и пополнила список участников плей-офф чемпионата мира.

Ключевой момент матча произошел на 53-й минуте – голкипер Аргентины Вилли Кабальеро в безобидной ситуации подарил мяч Анте Ребичу, а тот сочным ударом с лета отправил сферу под перекладину.

Хорватия, связав по рукам и ногам Лионеля Месси, спокойно удерживала минимальное преимущество. В концовке матча у «Шашечных» появились шансы для контратак, чем они дважды воспользовались. На 80-й минуте Лука Модрич идеальным дальним ударом удвоил счет, а в концовке матча Иван Ракитич добил беспомощных аргентинцев.

Хорватия досрочно вышла в плей-офф и практически гарантировала себе первое место в группе. Аргентина впервые с 1974 года не смогла одержать хотя бы одну победу в двух стартовых матчах чемпионата мира. Теперь судьба Лионеля Месси и компании зависит от матча против Нигерии, причем не исключен вариант, что даже в случае победы Аргентина отправится домой.

Читайте также: ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и квалифицировалась в плей-офф

Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1

Аргентина: Кабальеро — Меркадо, Отаменди, Маскерано, Тальяфико — Акунья, Сальвио (Павон, 56) — Перес (Дибала, 68), Месси, Меса — Агуэро (Игуаин, 54).

Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Брозович, Ребич (Крамарич, 57), Перишич (Ковачич, 82) — Манджукич (Чорлука, 90+3).

Предупреждение: Меркадо, Акунья, Отаменди — Ребич, Манджукич, Врсалько

Турнирная таблица: Хорватия – 6 (2 матча), Исландия – 1 (1), Аргентина – 1 (2), Нигерия – 0 (1).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Хорватия, Аргентина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:08 » Автор: Иван Мартынов
     95
     0

Похожие новости по теме

ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D

Хорваты всухую разобрались с Нигерией и сделали большой шаг по направлению к плей-офф.

ЧМ-2018: Аргентина не смогла обыграть Исландию ЧМ-2018: Аргентина не смогла обыграть Исландию

Лионель Месси не реализовал пенальти, а сборная Аргентины поделила очки с дебютантом чемпионата мира.

Евро-2016: Чехия ушла от поражения в матче с хорватами Евро-2016: Чехия ушла от поражения в матче с хорватами

Сборная Чехии была в шаге от вылета с чемпионата Европы, но камбэк в матче с Хорватией оставил команду Павела Врбы в игре.

Евро-2016: Хорватия справилась с турками Евро-2016: Хорватия справилась с турками

Сборная Хорватии благодаря единственному голу Луки Модрича отомстила туркам за поражение в четвертьфинале Евро-2008.

Чемпионат мира-2014: Хорватия поиздевалась над Камеруном. Видео Чемпионат мира-2014: Хорватия поиздевалась над Камеруном. Видео

Сборная Камеруна присоединилась к Испании и Австрали, потеряв все шансы на плей-офф уже после своего второго матча. Хорватия же сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала – команде Нико Ковача для выхода из группы нужно с любым счетом обыграть Мексику.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх