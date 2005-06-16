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ЧМ-2018. Катастрофа Аргентины, вторая победа Франции. Видео
Все голы и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.
Дания, не сумев обыграть австралийцев, упустила шанс досрочно выйти в плей-офф. В этом матче не обошлось без исторического факта – впервые за 80 лет нарушения правил со стороны одного и того же футболиста привели к назначению пенальти в двух матчах подряд. Юссуф Поульсен вслед за Перу подарил голевую возможность и Австралии. Если перуанцы своим шансом не воспользовались, то «Соккеруз» забили спасительный мяч и продолжили борьбу за место в 1/8 финала.
Дания — Австралия 1:1
Голы: Эриксен, 7 — Йединак, 38 (с пенальти)
Французы, не показав чего-то впечатляющего в матче с Перу, все же взяли три очка и досрочно пробились в плей-офф. Килиан Мбаппе стал самым юным французским автором гола на чемпионатах мира. Также форвард «ПСЖ» вошел в историю, как первый автор гола, рожденный после французской победы на домашнем чемпионате мира в 1998 году.
Франция - Перу 1:0
Гол: Мбаппе, 34
Пассивность Лионеля Месси и катастрофические ошибки в обороне привели к тому, что Аргентина с разницей в три мяча проиграла Хорватии и до минимума сократила свои шансы на плей-офф. Аргентинцы впервые за 60 лет разгромно проиграли на групповом этапе Мундиаля, а Хорватии прервала 20-летнюю паузу без участий в плей-офф чемпионата мира.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1
Дания, не сумев обыграть австралийцев, упустила шанс досрочно выйти в плей-офф. В этом матче не обошлось без исторического факта – впервые за 80 лет нарушения правил со стороны одного и того же футболиста привели к назначению пенальти в двух матчах подряд. Юссуф Поульсен вслед за Перу подарил голевую возможность и Австралии. Если перуанцы своим шансом не воспользовались, то «Соккеруз» забили спасительный мяч и продолжили борьбу за место в 1/8 финала.
Дания — Австралия 1:1
Голы: Эриксен, 7 — Йединак, 38 (с пенальти)
Французы, не показав чего-то впечатляющего в матче с Перу, все же взяли три очка и досрочно пробились в плей-офф. Килиан Мбаппе стал самым юным французским автором гола на чемпионатах мира. Также форвард «ПСЖ» вошел в историю, как первый автор гола, рожденный после французской победы на домашнем чемпионате мира в 1998 году.
Франция - Перу 1:0
Гол: Мбаппе, 34
Пассивность Лионеля Месси и катастрофические ошибки в обороне привели к тому, что Аргентина с разницей в три мяча проиграла Хорватии и до минимума сократила свои шансы на плей-офф. Аргентинцы впервые за 60 лет разгромно проиграли на групповом этапе Мундиаля, а Хорватии прервала 20-летнюю паузу без участий в плей-офф чемпионата мира.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1
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