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ЧМ-2018. Катастрофа Аргентины, вторая победа Франции. Видео

ЧМ-2018. Катастрофа Аргентины, вторая победа Франции. ВидеоВсе голы и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.

Дания, не сумев обыграть австралийцев, упустила шанс досрочно выйти в плей-офф. В этом матче не обошлось без исторического факта – впервые за 80 лет нарушения правил со стороны одного и того же футболиста привели к назначению пенальти в двух матчах подряд. Юссуф Поульсен вслед за Перу подарил голевую возможность и Австралии. Если перуанцы своим шансом не воспользовались, то «Соккеруз» забили спасительный мяч и продолжили борьбу за место в 1/8 финала.

Дания — Австралия 1:1
Голы: Эриксен, 7 — Йединак, 38 (с пенальти)



Французы, не показав чего-то впечатляющего в матче с Перу, все же взяли три очка и досрочно пробились в плей-офф. Килиан Мбаппе стал самым юным французским автором гола на чемпионатах мира. Также форвард «ПСЖ» вошел в историю, как первый автор гола, рожденный после французской победы на домашнем чемпионате мира в 1998 году.

Франция - Перу 1:0
Гол: Мбаппе, 34



Пассивность Лионеля Месси и катастрофические ошибки в обороне привели к тому, что Аргентина с разницей в три мяча проиграла Хорватии и до минимума сократила свои шансы на плей-офф. Аргентинцы впервые за 60 лет разгромно проиграли на групповом этапе Мундиаля, а Хорватии прервала 20-летнюю паузу без участий в плей-офф чемпионата мира.

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Аргентина — Хорватия 0:3
Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1

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 Теги: ЧМ-2018, Аргентина, Франция

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Сегодня, 23:32 » Автор: Иван Мартынов
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