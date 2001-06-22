Раздел: Спорт
«Арсенал» подтвердил назначение Раванелли
Известный итальянский специалист Фабрицио Раванелли официально назначен на должность главного тренера столичного «Арсенала».
На посту главного тренера «Армейцев» Раванелли заменил Сергея Литовченко, под руководством которого «Арсенал» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в элиту украинского футбола.
Президент «Арсенала» Ивица Пирич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в структуре «Ювентуса».
«Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамейке.
УПЛ – сильный чемпионат с двумя кораблями – «Шахтер» и «Динамо». Я мало знаю о командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы», - прокомментировал Раванелли свое прибытие в Украину.
В тренерской деятельности у Раванелли практически нет опыта – в 2013 году будущий наставник «Арсенала» безуспешно работал во французском «Аяччо», а также тренировал юношескую команду «Ювентуса».
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Фабрицио Раванелли стал первым итальянским тренером в Премьер-лиге со времен Невио Скалы, который в сезоне 2001-2002 привел «Шахтер» к победам в чемпионате и Кубке Украины.
На посту главного тренера «Армейцев» Раванелли заменил Сергея Литовченко, под руководством которого «Арсенал» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в элиту украинского футбола.
Президент «Арсенала» Ивица Пирич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в структуре «Ювентуса».
«Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамейке.
УПЛ – сильный чемпионат с двумя кораблями – «Шахтер» и «Динамо». Я мало знаю о командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы», - прокомментировал Раванелли свое прибытие в Украину.
В тренерской деятельности у Раванелли практически нет опыта – в 2013 году будущий наставник «Арсенала» безуспешно работал во французском «Аяччо», а также тренировал юношескую команду «Ювентуса».
Читайте также: «Арсенал» официально подтвердил трансфер Ляказетта
Фабрицио Раванелли стал первым итальянским тренером в Премьер-лиге со времен Невио Скалы, который в сезоне 2001-2002 привел «Шахтер» к победам в чемпионате и Кубке Украины.
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