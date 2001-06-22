» » «Арсенал» подтвердил назначение Раванелли
Раздел: Спорт  
0

«Арсенал» подтвердил назначение Раванелли

«Арсенал» подтвердил назначение РаванеллиИзвестный итальянский специалист Фабрицио Раванелли официально назначен на должность главного тренера столичного «Арсенала».

На посту главного тренера «Армейцев» Раванелли заменил Сергея Литовченко, под руководством которого «Арсенал» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в элиту украинского футбола.

Президент «Арсенала» Ивица Пирич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в структуре «Ювентуса».

«Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамейке.

УПЛ – сильный чемпионат с двумя кораблями – «Шахтер» и «Динамо». Я мало знаю о командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы», - прокомментировал Раванелли свое прибытие в Украину.

В тренерской деятельности у Раванелли практически нет опыта – в 2013 году будущий наставник «Арсенала» безуспешно работал во французском «Аяччо», а также тренировал юношескую команду «Ювентуса».

Читайте также: «Арсенал» официально подтвердил трансфер Ляказетта

Фабрицио Раванелли стал первым итальянским тренером в Премьер-лиге со времен Невио Скалы, который в сезоне 2001-2002 привел «Шахтер» к победам в чемпионате и Кубке Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Арсенал-Киев, Раванелли

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:10 » Автор: Иван Мартынов
     64
     0

Похожие новости по теме

Знаменитый итальянец возглавит киевский «Арсенал» Знаменитый итальянец возглавит киевский «Арсенал»

Фабрицио Раванелли в ближайшие дни должен поставить подпись на контракте со столичным «Арсеналом».

Фонсека претендует на пост главного тренера «Арсенала» и «Бенфики» Фонсека претендует на пост главного тренера «Арсенала» и «Бенфики»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пользуется спросом у видных европейских клубов.

Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала»

Легендарный французский специалист Арсен Венгер по окончании сезона покинет пост главного тренера лондонского «Арсенала».

«Арсенал» официально подтвердил трансфер Ляказетта «Арсенал» официально подтвердил трансфер Ляказетта

Клуб английской Премьер-лиги «Арсенал» завершил переход форварда «Лиона» и сборной Франции Александра Ляказетта.

Сегодня «Арсенал» сыграет 1000-й матч под руководством Арсена Венгера Сегодня «Арсенал» сыграет 1000-й матч под руководством Арсена Венгера

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против «Челси» в 1000-й раз выведет «Канониров» на поле. Венгеру для достижения столь внушительной отметки понадобилось провести на тренерском мостике «Арсенала» 17,5 лет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх