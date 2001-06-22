«Арсенал» подтвердил назначение Раванелли

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На посту главного тренера «Армейцев» Раванелли заменил Сергея Литовченко, под руководством которого «Арсенал» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в элиту украинского футбола.Президент «Арсенала» Ивица Пирич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в структуре «Ювентуса».«Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамейке.УПЛ – сильный чемпионат с двумя кораблями – «Шахтер» и «Динамо». Я мало знаю о командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы», - прокомментировал Раванелли свое прибытие в Украину.В тренерской деятельности у Раванелли практически нет опыта – в 2013 году будущий наставник «Арсенала» безуспешно работал во французском «Аяччо», а также тренировал юношескую команду «Ювентуса».Фабрицио Раванелли стал первым итальянским тренером в Премьер-лиге со времен Невио Скалы, который в сезоне 2001-2002 привел «Шахтер» к победам в чемпионате и Кубке Украины.