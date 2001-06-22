Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Нигерия оформила победу над Исландией
Сборная Нигерии нанесла Исландии первое поражение на чемпионате мира и включилась в борьбу за плей-офф.
Определяющий момент матча произошел на 49-й минуте – Виктор Мозес в контратаке фланговой передачей в штрафной нашел Ахмеда Мусу, а полузащитник «Лестера» после идеальной обработки мяча мощным ударом в ближний угол открыл счет в матче.
Вместе с забитым мячом Нигерия получила возможность для контратак, чем «Орлы» повторно воспользовались на 75-й минуте – Муса по флангу сбежал от защитника, обыграл вратаря и отправил мяч в незащищенный угол.
На 82-й минуте у Исландии появился шанс на спасение, однако Сигурдссон с пенальти отправил мяч выше ворот.
Победа Нигерии в матче с Исландией позволила Хорватии досрочно выиграть группу D. В последнем туре за вторую путевку в плей-офф поспорят Исландия, Аргентина и Нигерия, причем только африканцам не обязательно побеждать, чтобы пробиться в 1/8 финала.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D
Нигерия - Исландия 2:0
Голы: Муса, 49, 75
Нигерия: Узохо – Троост-Эконг, Балогун, Омеруо – Мозес, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Микель, Идову (Эбюэхи, 46) — Муса, Ихеаначо (Игало, 85).
Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Игнасон, 65), Магнуссон – Гисласон, Гунарссон (А. Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнасон – Финнбогасон (Сигурдарсон, 71), Бодварссон.
Предупреждения: Идову, 44.
Турнирная таблица: Хорватия – 6, Нигерия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1.
Определяющий момент матча произошел на 49-й минуте – Виктор Мозес в контратаке фланговой передачей в штрафной нашел Ахмеда Мусу, а полузащитник «Лестера» после идеальной обработки мяча мощным ударом в ближний угол открыл счет в матче.
Вместе с забитым мячом Нигерия получила возможность для контратак, чем «Орлы» повторно воспользовались на 75-й минуте – Муса по флангу сбежал от защитника, обыграл вратаря и отправил мяч в незащищенный угол.
На 82-й минуте у Исландии появился шанс на спасение, однако Сигурдссон с пенальти отправил мяч выше ворот.
Победа Нигерии в матче с Исландией позволила Хорватии досрочно выиграть группу D. В последнем туре за вторую путевку в плей-офф поспорят Исландия, Аргентина и Нигерия, причем только африканцам не обязательно побеждать, чтобы пробиться в 1/8 финала.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию и возглавила группу D
Нигерия - Исландия 2:0
Голы: Муса, 49, 75
Нигерия: Узохо – Троост-Эконг, Балогун, Омеруо – Мозес, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Микель, Идову (Эбюэхи, 46) — Муса, Ихеаначо (Игало, 85).
Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Игнасон, 65), Магнуссон – Гисласон, Гунарссон (А. Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнасон – Финнбогасон (Сигурдарсон, 71), Бодварссон.
Предупреждения: Идову, 44.
Турнирная таблица: Хорватия – 6, Нигерия – 3, Исландия – 1, Аргентина – 1.
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