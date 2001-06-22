Раздел: Спорт
«Ливерпуль» предложил 180 миллионов за полузащитника «Реала»
«Ливерпуль» вышел на «Реал» с крупным предложением по полузащитнику сборной Испании Марко Асенсио.
По информации издания «Mundo Deportivo», за 22-летнего хавбека мерсисайдцы готовы выложить рекордные в истории клуба 180 миллионов евро.
Представители «Реала» намерены изучить это предложение.
Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассчитывает на Асенсио, однако столь щедрое предложение может повлиять на ситуацию. «Реал» задумал подписать лидера «ПСЖ» Неймара, а крупный трансфер Асенсио существенно приблизит «Сливочных» к этой цели.
Действующий контракт Асенсио рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана внушительная сумма отступных – 700 миллионов евро.
В случае ухода Асенсио в «Ливерпуль» «Реал» установит новый рекорд по эффективности сделки. В 2015 году мадридский клуб заплатил за футболиста лишь 3,9 миллиона евро.
Читайте также: «Ливерпуль» за 50 миллионов подписал бразильского полузащитника
Марко Асенсио в составе «Реала» дважды выиграл Лигу Чемпионов. В 91 матче испанец забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.
По информации издания «Mundo Deportivo», за 22-летнего хавбека мерсисайдцы готовы выложить рекордные в истории клуба 180 миллионов евро.
Представители «Реала» намерены изучить это предложение.
Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассчитывает на Асенсио, однако столь щедрое предложение может повлиять на ситуацию. «Реал» задумал подписать лидера «ПСЖ» Неймара, а крупный трансфер Асенсио существенно приблизит «Сливочных» к этой цели.
Действующий контракт Асенсио рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана внушительная сумма отступных – 700 миллионов евро.
В случае ухода Асенсио в «Ливерпуль» «Реал» установит новый рекорд по эффективности сделки. В 2015 году мадридский клуб заплатил за футболиста лишь 3,9 миллиона евро.
Читайте также: «Ливерпуль» за 50 миллионов подписал бразильского полузащитника
Марко Асенсио в составе «Реала» дважды выиграл Лигу Чемпионов. В 91 матче испанец забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.
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