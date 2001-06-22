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ЧМ-2018: Мексика справилась с Южной Кореей

ЧМ-2018: Мексика справилась с Южной КореейСборная Мексики одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира и практически обеспечила себе место в плей-офф.

К первому забитому голу в ворота корейцев привел пенальти – Хён-Су Чжан в своей штрафной сыграл рукой, а Вела уверенно реализовал судейский приговор.

Мексика продолжила активно идти вперед – на 65-й минуте Лосано разогнал контратаку и отдал на свободного Чичарито, а тот хладнокровно реализовал свой момент и забил свой 50-й мяч в футболке национальной сборной.

Только при счете 0:2 Южная Корея заставила оборону «Ацтеков» заработать на 100%. Корейцы массировано атаковали, но забили в тот момент, когда исход матча уже не вызывал сомнений. В компенсированное время лидер сборной Сон великолепным дальним ударом заставил Очоа впервые на турнире вынимать мяч из сетки своих ворот.

Мексика официально станет участником плей-офф, если Швеция в вечернем матче отберет очки у Германии. Южная Корея после двух поражений больше не претендует на выход из группы.

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Южная Корея — Мексика 1:2
Гол: Сон Хын Мин, 90+3 — Вела, 26 (с пенальти), Чичарито, 66.

Мексика: Очоа — Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо — Лайюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68) — Вела (Дж. Дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Корона, 71).

Южная Корея: Чо Хён У — Ли Ён, Чан Хён Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 83) — Мун Сон Мин (Чон У Ён, 77), Чу Се Джон (Ли Сунь Ву, 64), Ки Сон Ен, Хван Хи Чхан — Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.

Предупреждение: Ким Ен Гвон, Ли Ён, Ли Сунь Ву, Чон У Ён.

Турнирная таблица: Мексика – 6 (2 матча), Швеция – 3 (1), Германия – 0 (1), Южная Корея – 0 (2)
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 Теги: ЧМ-2018, Мексика, Южная Корея

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Сегодня, 20:06 » Автор: Иван Мартынов
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