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ЧМ-2018. Бельгия доминирует, Германия спасается. Видео

ЧМ-2018. Бельгия доминирует, Германия спасается. ВидеоВсе голы и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.

Бельгия вслед за разгромной победой над Панамой легко справилась с Тунисом и досрочно вышла в 1/8 финала. Ромелу Лукаку во втором матче подряд забил два мяча, что в истории чемпионатов мира удавалось только Пеле, Гарринче, Эусебиу, Герду Мюллеру, Марио Кемпесу, Диего Марадоне и Гари Линекеру.

Бельгия - Тунис 5:2
Голы: Э. Азар, 6 (с пенальти), 51, Лукаку, 16, 45+3, Батшуайи, 90 — Бронн, 18, Хазри, 90+3

https://www.youtube.com/watch?v=RKuQ8zDo0Lw

Мексика впервые с 2002 года выиграла два матч подряд на чемпионате мира. Хавьер Эрнандес (Чичарито) забил во втором тайме и стал автором сразу двух рекордов – экс-форвард «Ман Юнайтед» первым в истории сборной забил 50 голов, а также повторил достижения Куаутемока Бланко и Рафаэля Маркеса, забивавших на трех чемпионатах мира.

Южная Корея — Мексика 1:2
Гол: Сон Хын Мин, 90+3 — Вела, 26 (с пенальти), Чичарито, 66



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Германия в матче со Швецией была в шаге от больших неприятностей. Шальной гол Тони Крооса в компенсированное время оставил действующим чемпионам мира рабочие шансы на выход в плей-офф. Шведы также остаются в игре, но могут оказаться лишними даже в случае победы над Мексикой.

Германия – Швеция 2:1
Голы: Ройс, 48, Кроос, 90+5 – Тойвонен, 32

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 Теги: ЧМ-2018, Бельгия, Германия

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Вчера, 23:33 » Автор: Иван Мартынов
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