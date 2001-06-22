» » Ярмоленко попал в сферу интересов «Тоттенхэма»
Раздел: Спорт  
0

Ярмоленко попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Ярмоленко попал в сферу интересов «Тоттенхэма»Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко новый сезон может начать в чемпионате Англии.

Как сообщает портал «Tranfer Tavern», за 28-летнего украинского полузащитника «Тоттенхэм» готов заплатить 21 миллион фунтов. Это предложение должно устроить «Боруссию» Д, которая летом прошлого года выложила за Ярмоленко 25 миллионов евро.

В подписании Ярмоленко лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Шпоры» хотели подписать вингера еще несколько лет назад, но тогда сделка не состоялась из-за принципиальной позиции президента «Динамо» Игоря Суркиса.

Ранее авторитетное немецкое издание «Bild» сообщило о готовности «Боруссии» отпустить Ярмоленко. Согласно источнику, руководство немецкого клуба разочаровалось в экс-лидере «Динамо» и хочет уже этим летом продать украинца, пока его трансферная стоимость позволяет компенсировать сложенные в переход средства.

Читайте также: «Эвертону» нужны Бойко и Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ярмоленко, Тоттенхэм, трансфер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:21 » Автор: Иван Мартынов
     117
     0

Похожие новости по теме

Агент опроверг уход Ярмоленко из «Боруссии» Д Агент опроверг уход Ярмоленко из «Боруссии» Д

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит выступать в дортмундской «Боруссии».

«Боруссия» Д рассчитывает на Ярмоленко в следующем сезоне «Боруссия» Д рассчитывает на Ярмоленко в следующем сезоне

Дортмундская «Боруссия» во время ближайшего трансферного окна не планирует расставаться с украинским вингером Андреем Ярмоленко.

Ярмоленко летом может сменить клуб Ярмоленко летом может сменить клуб

«Боруссия» Д во время ближайшего трансферного окна может продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Ярмоленко не вернется на поле в марте Ярмоленко не вернется на поле в марте

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы.

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Ярмоленко «Тоттенхэм» сохраняет интерес к Ярмоленко

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» готов подписать лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх