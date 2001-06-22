Ярмоленко попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

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Как сообщает портал «Tranfer Tavern», за 28-летнего украинского полузащитника «Тоттенхэм» готов заплатить 21 миллион фунтов. Это предложение должно устроить «Боруссию» Д, которая летом прошлого года выложила за Ярмоленко 25 миллионов евро.В подписании Ярмоленко лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Шпоры» хотели подписать вингера еще несколько лет назад, но тогда сделка не состоялась из-за принципиальной позиции президента «Динамо» Игоря Суркиса.Ранее авторитетное немецкое издание «Bild» сообщило о готовности «Боруссии» отпустить Ярмоленко. Согласно источнику, руководство немецкого клуба разочаровалось в экс-лидере «Динамо» и хочет уже этим летом продать украинца, пока его трансферная стоимость позволяет компенсировать сложенные в переход средства.Андрей Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.