Раздел: Спорт
Ярмоленко попал в сферу интересов «Тоттенхэма»
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко новый сезон может начать в чемпионате Англии.
Как сообщает портал «Tranfer Tavern», за 28-летнего украинского полузащитника «Тоттенхэм» готов заплатить 21 миллион фунтов. Это предложение должно устроить «Боруссию» Д, которая летом прошлого года выложила за Ярмоленко 25 миллионов евро.
В подписании Ярмоленко лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Шпоры» хотели подписать вингера еще несколько лет назад, но тогда сделка не состоялась из-за принципиальной позиции президента «Динамо» Игоря Суркиса.
Ранее авторитетное немецкое издание «Bild» сообщило о готовности «Боруссии» отпустить Ярмоленко. Согласно источнику, руководство немецкого клуба разочаровалось в экс-лидере «Динамо» и хочет уже этим летом продать украинца, пока его трансферная стоимость позволяет компенсировать сложенные в переход средства.
Читайте также: «Эвертону» нужны Бойко и Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.
Как сообщает портал «Tranfer Tavern», за 28-летнего украинского полузащитника «Тоттенхэм» готов заплатить 21 миллион фунтов. Это предложение должно устроить «Боруссию» Д, которая летом прошлого года выложила за Ярмоленко 25 миллионов евро.
В подписании Ярмоленко лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Шпоры» хотели подписать вингера еще несколько лет назад, но тогда сделка не состоялась из-за принципиальной позиции президента «Динамо» Игоря Суркиса.
Ранее авторитетное немецкое издание «Bild» сообщило о готовности «Боруссии» отпустить Ярмоленко. Согласно источнику, руководство немецкого клуба разочаровалось в экс-лидере «Динамо» и хочет уже этим летом продать украинца, пока его трансферная стоимость позволяет компенсировать сложенные в переход средства.
Читайте также: «Эвертону» нужны Бойко и Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.
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