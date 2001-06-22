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Раздел: Спорт  
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Два украинца приглашены в Летнюю лигу НБА

Два украинца приглашены в Летнюю лигу НБАУкраинские баскетболисты Богдан Близнюк и Александр Кобец попытаются закрепиться в НБА через Летнюю лигу.

Близнюк и Кобец на недавнем драфте НБА не услышали своих имен, что не закрывает перед ними дорогу в главную баскетбольную лигу мира.
Близнюк выступит в Летней лиге НБА в составе «Клипперс». Украинский форвард в NCAA был лидером университета Восточного Вашингтона, набирая в последнем сезоне в среднем за игру по 21,2 очка, 6,8 подбора и 3,9 передачи.

Кобец в Летней лиге представит «Чикаго». 22-летний защитник сборной Украины в минувшем сезоне помог «Черкасским Мавпам» впервые выиграть Суперлигу. В матчах чемпионата Украины Кобец в среднем за игру набирал по 14,3 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.

В Летней лиге Украина будет представлена еще несколькими баскетболистами – выбранные на драфте Иссуф Санон и Святослав Михайлюк выступят за «Вашингтон» и «Лейкерс» соответственно, а тяжелый форвард Джоэль Боломбой с клубом еще не определился.

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Напомним, в прошлом сезоне в НБА только один украинец играл на постоянной основе – центровой «Финикса» Алексей Лэнь, который летом становится неограниченно свободным агентом.
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 Теги: НБА, Близнюк, Кобец

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Сегодня, 13:39 » Автор: Иван Мартынов
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