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Два украинца приглашены в Летнюю лигу НБА
Украинские баскетболисты Богдан Близнюк и Александр Кобец попытаются закрепиться в НБА через Летнюю лигу.
Близнюк и Кобец на недавнем драфте НБА не услышали своих имен, что не закрывает перед ними дорогу в главную баскетбольную лигу мира.
Близнюк выступит в Летней лиге НБА в составе «Клипперс». Украинский форвард в NCAA был лидером университета Восточного Вашингтона, набирая в последнем сезоне в среднем за игру по 21,2 очка, 6,8 подбора и 3,9 передачи.
Кобец в Летней лиге представит «Чикаго». 22-летний защитник сборной Украины в минувшем сезоне помог «Черкасским Мавпам» впервые выиграть Суперлигу. В матчах чемпионата Украины Кобец в среднем за игру набирал по 14,3 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.
В Летней лиге Украина будет представлена еще несколькими баскетболистами – выбранные на драфте Иссуф Санон и Святослав Михайлюк выступят за «Вашингтон» и «Лейкерс» соответственно, а тяжелый форвард Джоэль Боломбой с клубом еще не определился.
Читайте также: Украинцу не удалось выиграть Летнюю лигу НБА
Напомним, в прошлом сезоне в НБА только один украинец играл на постоянной основе – центровой «Финикса» Алексей Лэнь, который летом становится неограниченно свободным агентом.
Близнюк и Кобец на недавнем драфте НБА не услышали своих имен, что не закрывает перед ними дорогу в главную баскетбольную лигу мира.
Близнюк выступит в Летней лиге НБА в составе «Клипперс». Украинский форвард в NCAA был лидером университета Восточного Вашингтона, набирая в последнем сезоне в среднем за игру по 21,2 очка, 6,8 подбора и 3,9 передачи.
Кобец в Летней лиге представит «Чикаго». 22-летний защитник сборной Украины в минувшем сезоне помог «Черкасским Мавпам» впервые выиграть Суперлигу. В матчах чемпионата Украины Кобец в среднем за игру набирал по 14,3 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.
В Летней лиге Украина будет представлена еще несколькими баскетболистами – выбранные на драфте Иссуф Санон и Святослав Михайлюк выступят за «Вашингтон» и «Лейкерс» соответственно, а тяжелый форвард Джоэль Боломбой с клубом еще не определился.
Читайте также: Украинцу не удалось выиграть Летнюю лигу НБА
Напомним, в прошлом сезоне в НБА только один украинец играл на постоянной основе – центровой «Финикса» Алексей Лэнь, который летом становится неограниченно свободным агентом.
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