Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Англия устроила разгром для Панамы
Сборная Англии отгрузила шесть мячей в ворота панамцев и досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира.
Неизбежность разгрома стала очевидной уже на старте матча – англичане усилиями Стоунза и Кейна быстро повели 2:0, а в концовке тайма забили еще три мяча, что стало новым рекордом в истории сборной. Самым эффектным выдался гол Лингарда – полузащитник «Ман Юнайтед» сместился с фланга в центр и эффектным обводящим ударом снял паутину с верхнего угла ворот Панамы.
Во втором тайме Кейн оформил хет-трик и возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира. Форвард «Тоттенхэма» стал третьим англичанином после Джеффа Херста и Гари Линекера, забившим на чемпионате мира три мяча в одном матче.
Историю панамского футбола на 78-й минуте переписал Фелипе Балой – 37-летний защитник забил первый гол Панамы на чемпионате мира.
Сборная Англии в заключительном туре группового этапа за выход в плей-офф с первого места поспорит с Бельгией. Панама набрать первые очки на турнире попробует в матче с Тунисом.
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Англия — Панама 6:1
Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78
Англия: Пикфорд – Триппьер (Роуз, 70), Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг – Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).
Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис – Гомес (Балой, 69) – Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Блас Перес.
Предупреждения: Лофтус-Чик — Эскобар, Купер, Мурильо.
Турнирная таблица: Бельгия – 6, Англия – 6, Тунис – 0, Панама – 0.
Неизбежность разгрома стала очевидной уже на старте матча – англичане усилиями Стоунза и Кейна быстро повели 2:0, а в концовке тайма забили еще три мяча, что стало новым рекордом в истории сборной. Самым эффектным выдался гол Лингарда – полузащитник «Ман Юнайтед» сместился с фланга в центр и эффектным обводящим ударом снял паутину с верхнего угла ворот Панамы.
Во втором тайме Кейн оформил хет-трик и возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира. Форвард «Тоттенхэма» стал третьим англичанином после Джеффа Херста и Гари Линекера, забившим на чемпионате мира три мяча в одном матче.
Историю панамского футбола на 78-й минуте переписал Фелипе Балой – 37-летний защитник забил первый гол Панамы на чемпионате мира.
Сборная Англии в заключительном туре группового этапа за выход в плей-офф с первого места поспорит с Бельгией. Панама набрать первые очки на турнире попробует в матче с Тунисом.
Читайте также: ЧМ-2018. Бельгия доминирует, Германия спасается. Видео
Англия — Панама 6:1
Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78
Англия: Пикфорд – Триппьер (Роуз, 70), Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг – Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).
Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис – Гомес (Балой, 69) – Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Блас Перес.
Предупреждения: Лофтус-Чик — Эскобар, Купер, Мурильо.
Турнирная таблица: Бельгия – 6, Англия – 6, Тунис – 0, Панама – 0.
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