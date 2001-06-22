ЧМ-2018: Англия устроила разгром для Панамы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Неизбежность разгрома стала очевидной уже на старте матча – англичане усилиями Стоунза и Кейна быстро повели 2:0, а в концовке тайма забили еще три мяча, что стало новым рекордом в истории сборной. Самым эффектным выдался гол Лингарда – полузащитник «Ман Юнайтед» сместился с фланга в центр и эффектным обводящим ударом снял паутину с верхнего угла ворот Панамы.Во втором тайме Кейн оформил хет-трик и возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира. Форвард «Тоттенхэма» стал третьим англичанином после Джеффа Херста и Гари Линекера, забившим на чемпионате мира три мяча в одном матче.Историю панамского футбола на 78-й минуте переписал Фелипе Балой – 37-летний защитник забил первый гол Панамы на чемпионате мира.Сборная Англии в заключительном туре группового этапа за выход в плей-офф с первого места поспорит с Бельгией. Панама набрать первые очки на турнире попробует в матче с Тунисом.— Панама 6:1Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78: Пикфорд – Триппьер (Роуз, 70), Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг – Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис – Гомес (Балой, 69) – Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Блас Перес.Предупреждения: Лофтус-Чик — Эскобар, Купер, Мурильо.: Бельгия – 6, Англия – 6, Тунис – 0, Панама – 0.