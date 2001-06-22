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Бондаренко вышла во второй круг турнира в Истбурне
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко успешно стартовала в основной сетке травяного турнира в Истбурне (Великобритания) категории Premier с призовым фондом $852,564.
После успешного прохождения квалификации Бондаренко в матче с француженкой Ализе Корне пыталась впервые за два года одержать победу в основной сетке травяного турнира WTA. По личным встречам украинка уступала 2:3, но единственный матч на траве в 2011 году на Уимблдоне выиграла в двух сетах.
В первом сете Бондаренко на два брейка Корне ответила лишь одним успешным геймом на приеме. По ходу второй партии украинка повела 5:0 и не без проблем завершила сет в свою пользу.
Решающую партию Бондаренко начала с проигранного гейма на своей подаче, что не помешало Екатерине вскоре перехватить инициативу. Определяющий момент произошел в девятом гейме – Бондаренко не смогла подать на матч, но на приеме с первого матч-бола завершила встречу в свою пользу.
Читайте также: Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Стамбуле
Во втором круге Истборна Екатерина Бондаренко сыграет с титулованной чешкой Петрой Квитовой, которая на этой неделе стала двукратной чемпионкой крупного турнира в Бирмингеме.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4
После успешного прохождения квалификации Бондаренко в матче с француженкой Ализе Корне пыталась впервые за два года одержать победу в основной сетке травяного турнира WTA. По личным встречам украинка уступала 2:3, но единственный матч на траве в 2011 году на Уимблдоне выиграла в двух сетах.
В первом сете Бондаренко на два брейка Корне ответила лишь одним успешным геймом на приеме. По ходу второй партии украинка повела 5:0 и не без проблем завершила сет в свою пользу.
Решающую партию Бондаренко начала с проигранного гейма на своей подаче, что не помешало Екатерине вскоре перехватить инициативу. Определяющий момент произошел в девятом гейме – Бондаренко не смогла подать на матч, но на приеме с первого матч-бола завершила встречу в свою пользу.
Читайте также: Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Стамбуле
Во втором круге Истборна Екатерина Бондаренко сыграет с титулованной чешкой Петрой Квитовой, которая на этой неделе стала двукратной чемпионкой крупного турнира в Бирмингеме.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4
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