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Бондаренко вышла во второй круг турнира в Истбурне

Бондаренко вышла во второй круг турнира в ИстбурнеУкраинская теннисистка Екатерина Бондаренко успешно стартовала в основной сетке травяного турнира в Истбурне (Великобритания) категории Premier с призовым фондом $852,564.

После успешного прохождения квалификации Бондаренко в матче с француженкой Ализе Корне пыталась впервые за два года одержать победу в основной сетке травяного турнира WTA. По личным встречам украинка уступала 2:3, но единственный матч на траве в 2011 году на Уимблдоне выиграла в двух сетах.

В первом сете Бондаренко на два брейка Корне ответила лишь одним успешным геймом на приеме. По ходу второй партии украинка повела 5:0 и не без проблем завершила сет в свою пользу.

Решающую партию Бондаренко начала с проигранного гейма на своей подаче, что не помешало Екатерине вскоре перехватить инициативу. Определяющий момент произошел в девятом гейме – Бондаренко не смогла подать на матч, но на приеме с первого матч-бола завершила встречу в свою пользу.

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Во втором круге Истборна Екатерина Бондаренко сыграет с титулованной чешкой Петрой Квитовой, которая на этой неделе стала двукратной чемпионкой крупного турнира в Бирмингеме.

Екатерина Бондаренко (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4
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 Теги: Бондаренко, теннис

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Сегодня, 19:48 » Автор: Иван Мартынов
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