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ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией

ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над ЯпониейСборные Сенегала и Японии расписали результативную ничью во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Сенегал по ходу матча дважды вел в счете, однако у Японии каждый раз находились свои голевые аргументы. Важную ничью номинальным хозяевам принес гол Кейсуке Хонды, который забил на третьем чемпионате мира подряд и стал лучшим бомбардиром Мундиалей среди азиатских сборных (4 гола в 9 матчах).

Сенегал стал первой африканской сборной, забившей на чемпионате мира в двух матчах подряд по два гола. Япония повторила это достижение и сохранила высокие шансы на плей-офф.

Сенегал в заключительном туре группового этапа сыграет с Колумбией, а Японию ждет встреча с Польшей.

Первый неудачник группы H может определиться в вечернем матче между Колумбией и Польшей. Проигравшая команда досрочно прекратит шансы в борьбе за плей-офф.

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Япония — Сенегал 2:2
Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71

Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо — Хасебе, Сибасаки — Харагути (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) — Осако

Сенегал: Х. Ндиайе — Сабали, Кулибали, Сане, Ваге — П. Ндиайе (Ндойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 65), Гуйе — Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане

Предупреждения: Инуи, Хасебе — Ньянг, Сабали, Ндойе

Турнирная таблица: Япония – 4 (2 матча), Сенегал – 4 (2), Колумбия – 0 (1), Польша – 0 (1).
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 Теги: ЧМ-2018, Сенегал, Япония

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Сегодня, 20:00 » Автор: Иван Мартынов
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