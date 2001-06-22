Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией
Сборные Сенегала и Японии расписали результативную ничью во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Сенегал по ходу матча дважды вел в счете, однако у Японии каждый раз находились свои голевые аргументы. Важную ничью номинальным хозяевам принес гол Кейсуке Хонды, который забил на третьем чемпионате мира подряд и стал лучшим бомбардиром Мундиалей среди азиатских сборных (4 гола в 9 матчах).
Сенегал стал первой африканской сборной, забившей на чемпионате мира в двух матчах подряд по два гола. Япония повторила это достижение и сохранила высокие шансы на плей-офф.
Сенегал в заключительном туре группового этапа сыграет с Колумбией, а Японию ждет встреча с Польшей.
Первый неудачник группы H может определиться в вечернем матче между Колумбией и Польшей. Проигравшая команда досрочно прекратит шансы в борьбе за плей-офф.
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Япония — Сенегал 2:2
Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71
Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо — Хасебе, Сибасаки — Харагути (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) — Осако
Сенегал: Х. Ндиайе — Сабали, Кулибали, Сане, Ваге — П. Ндиайе (Ндойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 65), Гуйе — Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане
Предупреждения: Инуи, Хасебе — Ньянг, Сабали, Ндойе
Турнирная таблица: Япония – 4 (2 матча), Сенегал – 4 (2), Колумбия – 0 (1), Польша – 0 (1).
Сенегал по ходу матча дважды вел в счете, однако у Японии каждый раз находились свои голевые аргументы. Важную ничью номинальным хозяевам принес гол Кейсуке Хонды, который забил на третьем чемпионате мира подряд и стал лучшим бомбардиром Мундиалей среди азиатских сборных (4 гола в 9 матчах).
Сенегал стал первой африканской сборной, забившей на чемпионате мира в двух матчах подряд по два гола. Япония повторила это достижение и сохранила высокие шансы на плей-офф.
Сенегал в заключительном туре группового этапа сыграет с Колумбией, а Японию ждет встреча с Польшей.
Первый неудачник группы H может определиться в вечернем матче между Колумбией и Польшей. Проигравшая команда досрочно прекратит шансы в борьбе за плей-офф.
Читайте также: ЧМ-2018: Сенегал неожиданно обыграл Польшу
Япония — Сенегал 2:2
Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71
Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо — Хасебе, Сибасаки — Харагути (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) — Осако
Сенегал: Х. Ндиайе — Сабали, Кулибали, Сане, Ваге — П. Ндиайе (Ндойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 65), Гуйе — Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане
Предупреждения: Инуи, Хасебе — Ньянг, Сабали, Ндойе
Турнирная таблица: Япония – 4 (2 матча), Сенегал – 4 (2), Колумбия – 0 (1), Польша – 0 (1).
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