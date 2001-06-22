Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Колумбия отправила поляков домой
Сборная Колумбии разгромила Польшу и вернулась в борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира.
Поражения в стартовых матчах не оставляли Колумбии и Польше ничего другого, как идти вперед и играть только на победу. Тем не менее, первый тайм выдался очень скудным на опасные моменты. Достаточно отметить, что на двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Именно этот удар и стал голевым – на 40-й минуте защитник «Барселоны» Йерри Мина откликнулся на навес Хамеса Родригеса и головой переправил мяч в сетку.
Во втором тайме Польша продолжила действовать инертно. Колумбия сделала акцент на контратаки и дважды достигла успеха – Фалькао и Куадрадо с интервалом в пять минут дважды реализовали выходы один на один и окончательно похоронили надежды поляков на выход из группы.
Польша стала первой европейской сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф. «Кадра» на трех последних турнирах (2002, 2006 и 2018) не может выйти из группы.
Колумбия в последнем туре группового этапа за место в 1/8 финала поспорит с Сенегалом. Параллельно Польша в поединке с Японией попрощается с Мундиалем в России.
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Польша — Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.
Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).
Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).
Предупреждение: Гуральский, Беднарек
Турнирная таблица: Сенегал – 4, Япония – 4, Колумбия – 3, Польша – 0.
Поражения в стартовых матчах не оставляли Колумбии и Польше ничего другого, как идти вперед и играть только на победу. Тем не менее, первый тайм выдался очень скудным на опасные моменты. Достаточно отметить, что на двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Именно этот удар и стал голевым – на 40-й минуте защитник «Барселоны» Йерри Мина откликнулся на навес Хамеса Родригеса и головой переправил мяч в сетку.
Во втором тайме Польша продолжила действовать инертно. Колумбия сделала акцент на контратаки и дважды достигла успеха – Фалькао и Куадрадо с интервалом в пять минут дважды реализовали выходы один на один и окончательно похоронили надежды поляков на выход из группы.
Польша стала первой европейской сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф. «Кадра» на трех последних турнирах (2002, 2006 и 2018) не может выйти из группы.
Колумбия в последнем туре группового этапа за место в 1/8 финала поспорит с Сенегалом. Параллельно Польша в поединке с Японией попрощается с Мундиалем в России.
Читайте также: ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией
Польша — Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.
Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).
Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).
Предупреждение: Гуральский, Беднарек
Турнирная таблица: Сенегал – 4, Япония – 4, Колумбия – 3, Польша – 0.
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