ЧМ-2018: Колумбия отправила поляков домой

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Поражения в стартовых матчах не оставляли Колумбии и Польше ничего другого, как идти вперед и играть только на победу. Тем не менее, первый тайм выдался очень скудным на опасные моменты. Достаточно отметить, что на двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Именно этот удар и стал голевым – на 40-й минуте защитник «Барселоны» Йерри Мина откликнулся на навес Хамеса Родригеса и головой переправил мяч в сетку.Во втором тайме Польша продолжила действовать инертно. Колумбия сделала акцент на контратаки и дважды достигла успеха – Фалькао и Куадрадо с интервалом в пять минут дважды реализовали выходы один на один и окончательно похоронили надежды поляков на выход из группы.Польша стала первой европейской сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф. «Кадра» на трех последних турнирах (2002, 2006 и 2018) не может выйти из группы.Колумбия в последнем туре группового этапа за место в 1/8 финала поспорит с Сенегалом. Параллельно Польша в поединке с Японией попрощается с Мундиалем в России.Польша —0:3Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).Предупреждение: Гуральский, Беднарек: Сенегал – 4, Япония – 4, Колумбия – 3, Польша – 0.