» » ЧМ-2018: Колумбия отправила поляков домой
Раздел: Спорт  
0

ЧМ-2018: Колумбия отправила поляков домой

ЧМ-2018: Колумбия отправила поляков домойСборная Колумбии разгромила Польшу и вернулась в борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира.

Поражения в стартовых матчах не оставляли Колумбии и Польше ничего другого, как идти вперед и играть только на победу. Тем не менее, первый тайм выдался очень скудным на опасные моменты. Достаточно отметить, что на двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Именно этот удар и стал голевым – на 40-й минуте защитник «Барселоны» Йерри Мина откликнулся на навес Хамеса Родригеса и головой переправил мяч в сетку.

Во втором тайме Польша продолжила действовать инертно. Колумбия сделала акцент на контратаки и дважды достигла успеха – Фалькао и Куадрадо с интервалом в пять минут дважды реализовали выходы один на один и окончательно похоронили надежды поляков на выход из группы.

Польша стала первой европейской сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф. «Кадра» на трех последних турнирах (2002, 2006 и 2018) не может выйти из группы.

Колумбия в последнем туре группового этапа за место в 1/8 финала поспорит с Сенегалом. Параллельно Польша в поединке с Японией попрощается с Мундиалем в России.

Читайте также: ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией

Польша — Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.

Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждение: Гуральский, Беднарек

Турнирная таблица: Сенегал – 4, Япония – 4, Колумбия – 3, Польша – 0.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:06 » Автор: Иван Мартынов
     100
     0

Похожие новости по теме

ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией ЧМ-2018: Сенегал упустил победу над Японией

Сборные Сенегала и Японии расписали результативную ничью во втором туре группового этапа чемпионата мира.

ЧМ-2018: Сенегал неожиданно обыграл Польшу ЧМ-2018: Сенегал неожиданно обыграл Польшу

Сенегал стал первой африканской сборной, одержавшей победу на чемпионате мира в России.

ЧМ-2018: Япония в большинстве переиграла Колумбию ЧМ-2018: Япония в большинстве переиграла Колумбию

Сборная Японии в стартовом матче на чемпионате мира преподнесла сюрприз, обыграв Колумбию.

Колумбия представила состав на ЧМ-2018 Колумбия представила состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман сформировал окончательную заявку команды на чемпионат мира в России.

Чемпионат мира-2014: вторая победа Колумбии Чемпионат мира-2014: вторая победа Колумбии

Сборная Колумбии, минимально обыграв Кот-д’Ивуар, фактически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Официально стать участником 1/8 финала колумбийцы смогут стать в случае нужного дня себя результата в матче Япония – Греция.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх