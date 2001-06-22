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ЧМ-2018. Разгромные победы Англии и Колумбии. Видео

ЧМ-2018. Разгромные победы Англии и Колумбии. ВидеоВсе голы и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.

Англия в матче с Панамой еще до перерыва забила пять мячей, что стало новым рекордом результативности для родоначальников футбола. Капитан сборной Харри Кейн с двумя реализованными пенальти оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров Мундиаля в России.

Англия — Панама 6:1
Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78



Сенегал дважды выходил вперед в матче с Японией, однако голы Такаши Инуи и Кейсуке Хонды позволили азиатам сохранить неплохие шансы на выход в плей-офф. Обе сборных впервые в истории на чемпионате мира забили по два мяча в двух играх подряд.

Япония — Сенегал 2:2
Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71



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Колумбия в третий раз в истории добилась разгромной победы на чемпионате мира и вернулась в борьбу за место в плей-офф. Польша после второго поражения кряду досрочно лишилась шансов на выход из группы. Поляки не могут пройти в плей-офф с 1986 года.

Польша — Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75

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 Теги: ЧМ-2018, Англия, Колумбия

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Сегодня, 23:26 » Автор: Иван Мартынов
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