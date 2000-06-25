Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Саудовская Аравия удивила победой над Египтом
Саудовская Аравия проявила характер в матче с Египтом и прервала длительную серию поражений на чемпионатах мира.
Египет и Саудовская Аравия после поражений от России и Уругвая досрочно лишились шансов на выход из группы, а потому матч худших команд квартета A имел товарищеский оттенок.
Египтяне усилиями Салаха быстро открыли счет в матче, однако перед перерывом аравийцы со второй попытки реализовали пенальти и вернулись в игру.
Нельзя не отметить подвиг 45-летнего голкипера Египта Эссама Эль-Хадари, который не только стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, но и взял пенальти.
Во втором тайме Саудовская Аравия активней атаковала и таки нашла путь к воротам Египта. В компенсированное время Салем Аль-Давсари поразил дальний нижний угол ворот и принес своей сборной первую победу на чемпионате мира с июня 1994 года.
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Саудовская Аравия – Египет 2:1
Голы: Аль-Фарадж, 45+7 (с пенальти), Аль-Давсари (90+5) – Салах, 10
Саудовская Аравия: Аль-Мусайлим – Аль-Брейк, У. Хавсави, М. Хавсави, Аш-Шахрани – Утаиф, Аль-Фарадж – Аль-Мугави, Бахебри (Ассири, 65), Аль-Давсари – Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79)
Египет: Аль-Хадари – Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи – Хамед, Эльнени — Салах, Бэкхи (Варда, 45+8), Хассан (Кахраба, 81) – Мохсен (Собхи, 63).
Предупреждения: Габр, Фатхи
Турнирная таблица: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.
Египет и Саудовская Аравия после поражений от России и Уругвая досрочно лишились шансов на выход из группы, а потому матч худших команд квартета A имел товарищеский оттенок.
Египтяне усилиями Салаха быстро открыли счет в матче, однако перед перерывом аравийцы со второй попытки реализовали пенальти и вернулись в игру.
Нельзя не отметить подвиг 45-летнего голкипера Египта Эссама Эль-Хадари, который не только стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, но и взял пенальти.
Во втором тайме Саудовская Аравия активней атаковала и таки нашла путь к воротам Египта. В компенсированное время Салем Аль-Давсари поразил дальний нижний угол ворот и принес своей сборной первую победу на чемпионате мира с июня 1994 года.
Читайте также: Саудовская Аравия представила заявку на ЧМ-2018
Саудовская Аравия – Египет 2:1
Голы: Аль-Фарадж, 45+7 (с пенальти), Аль-Давсари (90+5) – Салах, 10
Саудовская Аравия: Аль-Мусайлим – Аль-Брейк, У. Хавсави, М. Хавсави, Аш-Шахрани – Утаиф, Аль-Фарадж – Аль-Мугави, Бахебри (Ассири, 65), Аль-Давсари – Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79)
Египет: Аль-Хадари – Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи – Хамед, Эльнени — Салах, Бэкхи (Варда, 45+8), Хассан (Кахраба, 81) – Мохсен (Собхи, 63).
Предупреждения: Габр, Фатхи
Турнирная таблица: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.
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