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Уимблдон-2018: Марченко зачехлил ракетку в квалификации

Уимблдон-2018: Марченко зачехлил ракетку в квалификации Украинский теннисист Илья Марченко досрочно прекратил борьбу за выход в основную сетку Уимблдона.

В первом раунде квалификации Марченко впервые встречался с немцем Янником Маденом, занимающим 134-ю строку в мировом рейтинге. Илья проводил первый в сезоне матч на траве, его соперник одержал одну победу в трех матчах на турнирах в Штутгарте и Галле.

Стартовый сет Марченко забрал после единственного брейка в девятом гейме. Во второй партии Илья повел 2:0, но вскоре растерял свое преимущество. В восьмом гейме украинец отдал свою подачу, затем не реализовал брейк-поинт и смирился с потерей второго сета.

В решающем сете Марченко отыгрался со счета 1:3 и был близок к решающему брейку. Илья при счете 4:3 упустил брейк-поинт, сразу же проиграл свою подачу и больше на победу в матче не претендовал.

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Илья Марченко пытался в пятый раз пробиться в основную сетку Уимблдона. Лучшим результатом уроженца Донецка остается второй раунд в 2010 году.

Илья Марченко (Украина) - Янник Маден (Германия, 20) – 6:4, 3:6, 4:6
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 Теги: Уимблдон-2018, Марченко, теннис

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Сегодня, 22:08 » Автор: Иван Мартынов
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