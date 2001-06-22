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Уимблдон-2018: Марченко зачехлил ракетку в квалификации
Украинский теннисист Илья Марченко досрочно прекратил борьбу за выход в основную сетку Уимблдона.
В первом раунде квалификации Марченко впервые встречался с немцем Янником Маденом, занимающим 134-ю строку в мировом рейтинге. Илья проводил первый в сезоне матч на траве, его соперник одержал одну победу в трех матчах на турнирах в Штутгарте и Галле.
Стартовый сет Марченко забрал после единственного брейка в девятом гейме. Во второй партии Илья повел 2:0, но вскоре растерял свое преимущество. В восьмом гейме украинец отдал свою подачу, затем не реализовал брейк-поинт и смирился с потерей второго сета.
В решающем сете Марченко отыгрался со счета 1:3 и был близок к решающему брейку. Илья при счете 4:3 упустил брейк-поинт, сразу же проиграл свою подачу и больше на победу в матче не претендовал.
Читайте также: Уимблдон-2017: Стаховский и Марченко пробились в финал квалификации
Илья Марченко пытался в пятый раз пробиться в основную сетку Уимблдона. Лучшим результатом уроженца Донецка остается второй раунд в 2010 году.
Илья Марченко (Украина) - Янник Маден (Германия, 20) – 6:4, 3:6, 4:6
В первом раунде квалификации Марченко впервые встречался с немцем Янником Маденом, занимающим 134-ю строку в мировом рейтинге. Илья проводил первый в сезоне матч на траве, его соперник одержал одну победу в трех матчах на турнирах в Штутгарте и Галле.
Стартовый сет Марченко забрал после единственного брейка в девятом гейме. Во второй партии Илья повел 2:0, но вскоре растерял свое преимущество. В восьмом гейме украинец отдал свою подачу, затем не реализовал брейк-поинт и смирился с потерей второго сета.
В решающем сете Марченко отыгрался со счета 1:3 и был близок к решающему брейку. Илья при счете 4:3 упустил брейк-поинт, сразу же проиграл свою подачу и больше на победу в матче не претендовал.
Читайте также: Уимблдон-2017: Стаховский и Марченко пробились в финал квалификации
Илья Марченко пытался в пятый раз пробиться в основную сетку Уимблдона. Лучшим результатом уроженца Донецка остается второй раунд в 2010 году.
Илья Марченко (Украина) - Янник Маден (Германия, 20) – 6:4, 3:6, 4:6
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