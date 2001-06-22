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ЧМ-2018. Первое поражение России, драмы Португалии и Испании. Видео

ЧМ-2018. Первое поражение России, драмы Португалии и Испании. ВидеоВсе голы и опасные моменты очередного дня чемпионата мира по футболу.

Уругвай в матче за победу в группе А в большинстве легко разгромил Россию и стал первой командой с 1998 года, сумевшей пройти групповой этап без потери очки и без пропущенных мячей. Команда Оскара Табареса впервые в истории на третьем Мундиале подряд вышла в плей-офф.

Уругвай - Россия 3:0
Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (в свои ворота), Кавани, 90



Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу над Египтом. Эта виктория стала для аравийцев первой на чемпионате мира с 1994 года, когда «Орлы пустыни» в США впервые вышли в плей-офф.

Саудовская Аравия – Египет 2:1
Голы: Аль-Фарадж, 45+7 (с пенальти), Аль-Давсари, 90+5 – Салах, 10



Португалия на последних секундах матча с Ираном едва ли не упустила путевку в 1/8 финала. Криштиану Роналду стал первым португальцем с 1966 года, не реализовавшим пенальти, а его сборная, несмотря на лишь одну победу, в четвертый раз в истории квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира.

Иран — Португалия 1:1
Голы: Ансарифард, 90+3 (с пенальти) — Куарежма, 45



Испания впервые с 1982 года не смогла выиграть заключительный матч группового этапа чемпионата мира. «Красная Фурия» в компенсированное время матча с Марокко усилиями Яго Аспаса избежала поражения и впервые с 2006 года прошла в плей-офф без неудач на групповой стадии.

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Испания — Марокко 2:2
Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81

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 Теги: ЧМ-2018, Португалия, Испания

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Сегодня, 08:47 » Автор: Иван Мартынов
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