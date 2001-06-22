ЧМ-2018. Первое поражение России, драмы Португалии и Испании. Видео

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Уругвай в матче за победу в группе А в большинстве легко разгромил Россию и стал первой командой с 1998 года, сумевшей пройти групповой этап без потери очки и без пропущенных мячей. Команда Оскара Табареса впервые в истории на третьем Мундиале подряд вышла в плей-офф.- Россия 3:0Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (в свои ворота), Кавани, 90Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу над Египтом. Эта виктория стала для аравийцев первой на чемпионате мира с 1994 года, когда «Орлы пустыни» в США впервые вышли в плей-офф.– Египет 2:1Голы: Аль-Фарадж, 45+7 (с пенальти), Аль-Давсари, 90+5 – Салах, 10Португалия на последних секундах матча с Ираном едва ли не упустила путевку в 1/8 финала. Криштиану Роналду стал первым португальцем с 1966 года, не реализовавшим пенальти, а его сборная, несмотря на лишь одну победу, в четвертый раз в истории квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира.Иран — Португалия 1:1Голы: Ансарифард, 90+3 (с пенальти) — Куарежма, 45Испания впервые с 1982 года не смогла выиграть заключительный матч группового этапа чемпионата мира. «Красная Фурия» в компенсированное время матча с Марокко усилиями Яго Аспаса избежала поражения и впервые с 2006 года прошла в плей-офф без неудач на групповой стадии.Испания — Марокко 2:2Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81